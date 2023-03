Cristiano Ronaldo już w przeszłości stracił dziecko! Georgina zdobyła się na wstrząsające wyznanie, opowiedziała o wcześniejszych poronieniach

Piotr Zieliński godnie broni honoru Polski w Lidze Mistrzów. Napoli jest już w ćwierćfinale, 28-latek się do tego przyczynił

W kwietniu zeszłego roku życie Cristiano Ronaldo w jednym momencie legło w gruzach, a także nabrało większego sensu. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii miesiącami czekał na narodziny bliźniąt, co dumnie ogłosił światu wraz z partnerką, ale nie mógł spodziewać się takiego finału. Poród przetrwała tylko córeczka, Bella Esmeralda. Synek Angel nie przyszedł na świat i cała piłkarska społeczność pogrążyła się w żałobie. Nawet najwięksi rywale Ronaldo przesyłali mu słowa wsparcia. Myśli o zmarłym chłopczyku na zawsze pozostaną z Portugalczykiem i Georginą, jednak życie toczy się dalej. Przez długi czas ten trudny temat nie był poruszany publicznie, ale pod koniec roku "CR7" wypowiedział się o tragedii w głośnym wywiadzie dla Piersa Morgana. Kilka miesięcy później milczenie przerwała jego ukochana.

Cristiano Ronaldo już w przeszłości stracił dziecko! Georgina opowiedziała o poronieniach

24 marca będzie miała miejsce premiera drugiego sezonu dokumentu Netflixa pt. "Jestem Georgina". Seria ta opowiada o życiu popularnej modelki i wątek utraty dziecka będzie w niej poruszony znacznie szerzej. Już w zwiastunie 29-latka przyznała, że narodziny Belli Esmeraldy były najlepszym i najgorszym momentem w jej życiu. Z jednej strony narodziło się jej kolejne dziecko, jednak z innej strony drugie zmarło. Brytyjski "The Sun" dotarł do szczegółów, które są po prostu porażające.

- Strata małego Angela nie była naszą pierwszą tragedią. Wcześniej doświadczyliśmy już trzech poronień - wyznała szczerze Georgina. Przeszłość sprawiła, że ciąża z bliźniakami była dla niej niezwykle trudna. - Za każdym razem, gdy miałam wizytę u ginekologa, śniły mi się koszmary. Bałam się o pozycję, w jakiej będą bliźniaki i o sam poród. Byłam przerażona każdym USG i czułam się spięta. Po każdym poprzednim poronieniu wracałam do domu w kawałkach - opowiedziała. Wraz z Ronaldo wychowuje ona pięcioro dzieci. Poza najmłodszą Bellą Esmeraldą jest to ich druga córka, Alana Martina. Tożsamość matek pozostałego trojga nie jest znana - najstarszego syna piłkarza, Cristiano juniora oraz bliźniąt - Mateo i Evy Marii. Po rodzinnej tragedii piękna Georgina Rodriguez szybko wróciła do fantastycznej formy: