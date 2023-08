FC Kopenhaga – Raków Częstochowa Relacja NA ŻYWO. el. Ligi Mistrzów: Kopenhaga – Raków WYNIK LIVE ONLINE Rewanż Kopenhaga – Raków dzisiaj 30.08 NA ŻYWO [WYNIK, SKŁADY]

i Autor: Cyfrasport FC Kopenhaga – Raków Częstochowa Relacja NA ŻYWO. el. Ligi Mistrzów: Kopenhaga – Raków WYNIK LIVE ONLINE

Walka o piłkarski raj

Raków Częstochowa staje przed historyczną szansą awansu do Ligi Mistrzów. Zadanie nie należy do łatwych, bowiem pierwszy mecz wygrała Kopenhaga, a rewanż odbywa się w Danii. Mistrz Polski może jednak podejść do tego meczu z czystą głową i pewnością siebie – porażka oznacza jedynie „spadek" do Ligi Europy, a do tego Raków już nie raz pokazał, że potrafi radzić sobie z teoretycznie lepszymi zespołami. Śledźcie naszą relację na żywo, by dowiedzieć się, czy Raków zdoła awansować do Ligi Mistrzów. Rewanż 4. rundy eliminacji LM FC Kopenhaga – Raków Częstochowa WYNIK NA ŻYWO.