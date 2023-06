Finał Manchester City - Inter TV Transmisja NA ŻYWO Liga Mistrzów Gdzie oglądać finał Manchester City - Inter STREAM ONLINE LIVE 10.06.2023 Na jakim programie finał LM City Inter w TV dzisiaj

To jego obawiają się gwiazdy Interu Mediolan. "Haaland to jest maszyna"

Manchester City i Inter Mediolan już dzisiaj zagrają w finale Ligi Mistrzów na stadionie w Stambule. Początek finału LM o godzinie 21 polskiego czasu. Man City i Inter spotykają się po raz pierwszy. Sędzią finału będzie Szymon Marciniak. Po zamieszaniu wywołanym przez lewicowych oszołomów niewiele brakowało, żeby został odsunięty, ale wszystko skończyło się na szczęście dobrze.

Manchester City próbuje wygrać Ligę Mistrzów od dawna, inwestując w zespół fortunę arabskich szejków. Jednak to dopiero ich drugi finał LM i jeszcze nie sięgnęli po to trofeum. Trener Pep Guardiola chce wreszcie dołączyć do elitarnego grona trzykrotnych zwycięzców LM (poprzednio wygrał z Barceloną w 2009 i 2011 roku), a także zostać dopiero szóstym szkoleniowcem, który zdobył to trofeum z dwoma klubami. - Kiedy docierasz do finału Ligi Mistrzów, to już jest sukces. Szczerze mówiąc, finał przeciwko włoskiej drużynie nie zawsze jest najlepszym prezentem. Inter jest mocny. Musimy przygotować się mentalnie - mówi Guardiola.

Finał Manchester City - Inter Mediolan sędziować będzie Szymon Marciniak. Po wspaniale poprowadzonym finale mundialu, czas na finał najważniejszych klubowych rozgrywek na świecie. – Nawet jeżeli mam sędziować półfinał Ligi Mistrzów, to nie przeszkadza w sędziowaniu finału, choć wiem, że jest to mało prawdopodobne. Nie będę się oszukiwał – mówił nam Marciniak, a kilka dni później w kapitalnym stylu poprowadził spotkanie Manchesteru City z Realem Madryt w 1/2 finału LM. UEFA doceniła jego pracę. Najlepszego sędziego tego sezonu na świecie mianowała rozjemcą finału Ligi Mistrzów na Ataturk Olympic Stadium w Stambule. Drugi raz w historii ten sam arbiter w jednym sezonie poprowadzi finał mistrzostw świata i finał Ligi Mistrzów. W 2010 roku zrobił to Howard Webb, a więc wielki idol sędziego z Płocka. Anglik poprowadził wtedy rywalizację Interu z Bayernem w LM i Hiszpanii z Holandią w MŚ.

Mecz Manchester City - Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 10 czerwca 2023. Początek finał LM Manchester City - Inter o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z finału Ligi Mistrzów Manchester City - Inter Mediolan na antenach TVP 2, TVP Sport i Polsatu. Stream online z finału LM na stronie SPORT.TVP.PL (ZA DARMO) oraz w usłudze Polsat BOX GO.

The best of the best on the ultimate stage 🇹🇷 #UCLfinal x @Dan_Draws pic.twitter.com/NEUtT0jsFv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023