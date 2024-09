i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

UEFA

Ilu Polaków zagra w Lidze Mistrzów? Oto lista piłkarzy. Przykra wiadomość dla Kacpra Urbańskiego

Powrót Ligi Mistrzów niemalże zawsze towarzyszy jeden temat - brak polskiego zespołu w elicie. Od tego sezonu format Champions League jest inny. UEFA wprowadziła rewolucję, powiększyła liczbę drużyn z 32 do 36 i każdej z nich zagwarantowała, w ramach fazy ligowej, co najmniej osiem spotkań. Tego lata o awansie do najbardziej elitarnych rozgrywek marzyli piłkarze Jagiellonii Białystok, ale ich ambicje zostały storpedowane w 3. rundzie. W dwumeczu lepsi okazali się piłkarze Bodo/Glimt. To oznacza, że znów polskich piłkarzy można policzyć na palcach kilku rąk. Na szczęście więcej niż dwóch.