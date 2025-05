Inter - Barcelona: Czy gra Robert Lewandowski? Poznaliśmy składy!

To on ściągnął Lewandowskiego

W pierwszym meczu półfinału LM Barcelona zremisowała 3:3 z Interem, a Robert Lewandowski był wielkim nieobecnym. Kontuzja mięśniowa wykluczyła go z tego spotkania i stawiała pod znakiem zapytania jego występ także w rewanżu. Leczenie Polaka przebiegło jednak lepiej niż się spodziewano i już przed meczem o awans do wielkiego finału otrzymał on zielone światło od lekarzy i znalazł się w kadrze meczowej, która udała się do Mediolanu. Hiszpańskie media wątpiły jednak w jego występ od pierwszej minuty i miały rację.

Inter - FC Barcelona: Relacja na żywo. Czy Lewandowski i Szczęsny awansują do finału Ligi Mistrzów? Wynik live [6.05.2025]

Inter - FC Barcelona: składy. Czy gra Lewandowski?

Chwilę przed godziną 20 poznaliśmy oficjalne składy. Hansi Flick zgodnie z zapowiedzią postawił na Wojciecha Szczęsnego, z kolei Lewandowski rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych. W pierwszym składzie ponownie pojawił się Ferran Torres. Na ławce Interu, tak jak przewidywano, znaleźli się Piotr Zieliński i Nicola Zalewski.

Skład Interu:

Sommer - Bastoni, Acerbi, Bisseck - Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, L. Martinez

Skład Barcelony:

Szczęsny - Eric Garcia, Cubarsi, I. Martinez, G. Martin - Pedri, de Jong, Olmo - Yamal, Torres, Raphinha

Inter - Barcelona: Transmisja na żywo. Gdzie oglądać mecz?

Początek meczu decydującego o awansie do finału LM już o godzinie 21. Niestety, polscy kibice nie obejrzą tego spotkania w otwartej telewizji. Transmisja z rewanżu Inter - FC Barcelona będzie dostępna wyłącznie na antenie Canal+ Sport, w specjalnie przygotowanym pakiecie kanałów Extra. Mecz można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1 bądź w płatnej platformie streamingowej Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Śledź z nami, czy do finału LM awansuje drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego, czy Zalewskiego i Zielińskiego.