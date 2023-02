Karim Benzema ruszy w pościg za Robertem Lewandowskim? "Podjął rękawicę rzuconą przez Polaka"

Real zawsze potrafi pokazać siłę

Real zajmuje drugie miejsce w lidze hiszpańskiej tracąc osiem punktów do Barcelony. Jak poradzi sobie w Lidze Mistrzów? - Zdobycie Klubowego Mistrzostwa Świata pozwoliło nieco poprawić atmosferę - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Tym sukcesem na pewno zawodnicy Realu poprawili sobie sezon. Barcelona w lidze trochę im odjechała, bo tracą do niej osiem punktów. Jednak to jest taki zespół, który zawsze potrafi pokazać siłę. Można spodziewać się po nim wiele dobrego. Ale mając zawodników z taką jakością trudno się temu dziwić - stwierdził.

Benzema podjął rękawicę rzuconą przez Lewandowskiego

W ataku Realu rządzi Karim Benzema, który strzelił w rozgrywkach 11 goli i jest tuż za plecami Roberta Lewandowskiego. Traci do niego cztery bramki. Czy to on ruszy w pościg za Polakiem? Czy będzie też bohaterem meczu z Liverpoolem? - Można powiedzieć, że teraz Benzema dopiero rozpoczął swój sezon - analizował słynny bramkarz. - Na starcie trapiły go kontuzje. W tym momencie zaczyna podejmować rękawicę rzuconą przez Roberta, który od razu wszedł w sezon bardzo dobrze i utrzymuje formę strzelecką. Myślę, że Francuz będzie chciał zbliżyć się do Roberta. Jednak oceniam, że będzie to bardzo, bardzo trudne zadanie do wykonania. W końcu Karim to nie jest typowy egzekutor. Potrafi pracować w środkowej linii, dograć kolegom, jest bardzo uzależniony od Viniciusa. Myślę, że w tym roku Benzema będzie miał ciężko dogonić Roberta w lidze hiszpańskiej w klasyfikacji najlepszych strzelców. Benzema też nie jest zawodnikiem, który od razu wszystko wykorzysta - ocenił Dudek na naszym portalu.

Robert Lewandowski

