Kibice byli wściekli w trakcie meczu Inter - Barcelona! Wszystko przez problemy w transmisji. Mocne komentarze

To co wydarzyło się w dwumeczu pomiędzy Barceloną, a Interem przejdzie do historii rozgrywek Ligi Mistrzów. W obu spotkaniach padło aż 13 bramek, a poza tym polscy kibice mogli zobaczyć na murawie aż trzech Polaków: Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego. Niestety szansy na występ nie dostał Nicola Zalewski, który dwumecz śledził z ławki rezerwowych.

W jednym, jak i drugim spotkaniu to Barcelona musiała gonić wynik. W obu przypadkach ta sztuka się udała podopiecznym Hansiego Flicka, jednak o awansie do finału Ligi Mistrzów decydowała dogrywka. Piłkarze Interu wspięli się na wyżyny i byli bliscy pożegnania się z tymi prestiżowymi rozgrywkami, ale doprowadzili do remisu w doliczonym czasie gry, a w dogrywce bohaterem został strzelec bramki - Davide Frattesi, a także bramkarz ekipy z Mediolanu - Yann Sommer, który w kilku przypadkach ratował swój zespół znakomitymi interwencjami.

Czy Wam też tnie komentarz na C+?— Wuja Jurek ⚽️🇵🇱 (@WujaJurek) May 6, 2025

Kibice rozczarowani po meczu Inter - Barcelona. Ogromne problemy podczas transmisji

Fani, którzy śledzili to święto futbolowe przed odbiornikami napotkali na swojej drodze problemy na kanale "Canal + Extra 1". Na portalu "X" aż wrzało, ponieważ wszyscy fani narzekali na niewyraźny komentarz. Jeden z profili zapytał wprost resztę użytkowników, czy też zacina się komentarz. Odpowiedzi były jednoznaczne, a niektórzy nawet porównali dźwięk do nadawania przez krótkofalówkę.