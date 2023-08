Losowanie Ligi Mistrzów TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów losowanie grup GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj losowanie LM STREAM LIVE ONLINE 31.08

Losowanie Ligi Mistrzów TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać losowanie LM

W tym roku było naprawdę blisko, by w fazie grupowej Ligi Mistrzów zagrał mistrz Polski. Raków Częstochowa świetnie radził sobie w eliminacjach i dobrnął do decydującej rundy, w której minimalnie musiał uznać wyższość FC Kopenhagi. Ostatecznie to mistrz Danii po raz drugi z rzędu awansował do najważniejszego europejskiego pucharu, a Rakowowi na pocieszenie pozostał udział w Lidze Europy. Nie oznacza to jednak, że w tegorocznej LM zabraknie polskich akcentów. W drużynie z Kopenhagi gra przecież Kamil Grabara, a polscy kibice nie mogą się już doczekać kolejnych hitów z udziałem Roberta Lewandowskiego. W poprzedniej edycji LM FC Barcelona była jednym z największych rozczarowań i teraz będzie starała się zmazać plamę. Może być o to łatwiej w związku z rozstawieniem z pierwszego koszyka, dzięki czemu mistrz Hiszpanii na pewno uniknie Bayernu Monachium.

W pierwszym koszyku znalazło się też SSC Napoli z Piotrem Zielińskim i Hubertem Idasiakiem w składzie. W LM zagra również Arsenal Jakuba Kiwiora, RC Lens Przemysława Frankowskiego, FC Salzburg Kamila Piątkowskiego, Young Boys Berno Łukasza Łakomego i Celtic Maika Nawrockiego. To zwiastuje naprawdę spore emocje dla polskich kibiców w fazie grupowej, której konkretny kształt poznamy podczas czwartkowego losowania. Poniżej dowiesz się, gdzie je oglądać.

Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się w czwartek, 31 sierpnia, o godzinie 18:00 w Grimaldi Forum w Monako. TRANSMISJA w TV na kanałach Polsat Sport Extra i Polsat Sport Premium 2. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!