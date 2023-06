Manchester City - Inter O KTÓREJ GODZINIE? Finał Ligi Mistrzów Manchester - Inter KIEDY mecz Manchester - Inter GODZINA, DATA

Manchester City - Inter O KTÓREJ GODZINIE? Finał Ligi Mistrzów KIEDY

Manchester City stanie przed historyczną szansą na wygranie Ligi Mistrzów. Podopieczni Pepa Guardioli od kilku lat zawsze byli wymieniani jako faworyci do końcowego triumfu, ale w ostatecznym rachunku przegrywali po drodze. W tym roku pokazali się ze znakomitej strony i jak burza przeszli wcześniejsze rundy. W 1/8 finału ograli RB Lipsk, następnie Bayern Monachium i Real Madryt. Każda z tych drużyn boleśnie przekonała się o sile "The Citizens" w dwumeczu, jednak finał LM rządzi się swoimi prawami i musi rozstrzygnąć się w 90 minut. Inter z pewnością zrobi wszystko, żeby przeszkodzić świeżo upieczonym mistrzom Anglii w zdobyciu kolejnego trofeum.

Manchester - Inter GODZINA, DATA o której mecz Manchester City - Inter dzisiaj

Inter już w grupie sprawił sporą niespodziankę, eliminując tak wcześnie FC Barcelona. Wówczas mało kto myślał o tym, że zespół z Włoch powalczy o triumf w Lidze Mistrzów. Inter w drodze do finału odprawił z kwitkiem FC Porto, Benficę i AC Milan. W przeciwieństwie do rywali, Nerazzurri znają już smak zwycięstwa w LM. W 2010 roku Inter wygrał te rozgrywki, a 13 lat później ma okazję do kolejnego świętowania. Faworytem jest jednak Manchester City i piłkarze z Mediolanu będą musieli się mocno napracować, by utrzeć nosa angielskiej potędze.

Mecz Manchester City - Inter Mediolan w finale Ligi Mistrzów odbędzie się w sobotę, 10 czerwca. Początek spotkania zaplanowano na 21:00. O tej godzinie Szymon Marciniak ma rozpocząć finał LM. Zapraszamy do śledzenia darmowej relacji na żywo z meczu Manchester - Inter w portalu sport.se.pl!