Miał nie lecieć do Belgii, a zagra w pierwszym składzie. Robert Lewandowski poprawi strzelecki dorobek w Lidze Mistrzów?

Jednak znalazł się w kadrze na mecz z Antwerpią

Przed tym spotkaniem powstało zamieszanie. Trener Xavi planował, że Robert Lewandowski nie będzie brany pod uwagę na wyjazdowy mecz z Antwerpią. W pierwszej wersji polski as mistrza Hiszpanii miał nie lecieć do Belgii. Jednak początkowe plany uległy zmianie i "Lewy" znalazł się w kadrze na to spotkanie. Co miało wpływ na zmianę decyzji szkoleniowca? Otóż klub z Katalonii nie wraca bowiem od razu do Hiszpanii, lecz zostaje w Belgii.

W tym sezonie tylko jeden gol w Lidze Mistrzów

Poza tym Barca chce wygraną zakończyć zmagania w grupie, w której jest liderem. Już wiadomo, że Lewandowski wybiegnie w pierwszym składzie. W tej edycji kapitan polskiej każdy zdobył tylko jedną bramkę. Na inaugurację pokonał właśnie bramkarza mistrza Belgii. Czy dziś znów będzie skuteczny i powiększy bramkowy dorobek w Champions League? Polak w klasyfikacji najlepszych strzelców tych elitarnych rozgrywek zajmuje miejsce na podium. W 115 występach zdobył 92 bramki. Przed nim giganci światowego futbolu. Pierwszy jest Cristiano Ronaldo (183 mecze, 140 goli), a za jego plecami Leo Messi (163 mecze, 129 goli).

