Ohydne i obrzydliwe słowa komentatora. Burza po tym, co powiedział Marcin Feddek. Co on w ogóle myślał?!

To było prawdziwe widowisko w Stambule. W meczu Ligi Mistrzów ekipa Galatasaray zremisowała u siebie z Manchesterem United, mimo że Czerwone Diabły już dwa razy miały dwubramkowe prowadzenie. Mecz zakończył się efektownym podziałem punktów (3:3), ale w Polsce więcej mówiło się o komentarzu spotkania niż o samym spotkaniu.

To sprawa Marcina Feddka, który przesadził, cytując okropną opinię jednego z kibiców. Komentator tłumaczył, że znalazł opinię jednego z kibiców Manchesteru United, który nie przebierał w słowach, opisując grę swoich ulubieńców. Takie wpisy powinny być piętnowane, a z pewnością nie powinny być cytowane. Dziennikarz Polsatu jednak przytoczył wpis na antenie podczas spotkania, która brzmiała: - Wracając do tej defensywy, to znalazłem takie komentarze i opinie, że w tym sezonie zespół Manchesteru United to gra w zasadzie, jak to ładnie ktoś ujął: w obronie ławką i trybunami, a cały atak ma porażenie mózgowe.

Nie do końca przemyślany ruch podczas transmisji szybko podłapali widzowie, którzy skrytykowali Feddka za ten komentarz. W internecie aż huczy. Do Polsatu odezwało się wielu kibiców, niekryjący obudzenia. Także ci, którzy mają porażenie mózgowe.