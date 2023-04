Piotr Zieliński z mocnym komentarzem po meczu! Reprezentant Polski nie gryzł się w język, odniósł się do decyzji Szymona Marciniaka

Co za błąd Szymona Marciniaka! Polak pomylił się w hicie, powinien to gwizdnąć!

Zbliżamy się do najważniejszego etapu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kibice poznali już pierwszych półfinalistów, którymi są Real Madryt oraz AC Milan. We włoskiej potyczce ćwierćfinałowej nie zabrakło wielu emocji oraz kontrowersji dotyczącej sytuacji z 37. minucie, wówczas sędzia Szymon Marciniak nie podyktował rzutu karnego dla Napoli za faul Rafaela Leao na Hirvingu Lozano. Sześć minut po tej akcji na listę strzelców wpisał się Olivier Giroud, który wcześniej nie wykorzystał karnego, ponieważ wyczuł jego intencję Alex Meret. Podopieczni Luciano Spallettiego cały czas napierali na rywala, jednak bezskutecznie, aż do 82. minuty, gdzie to gospodarze otrzymali szansę na wyrównanie z 11. metra. Khvicha Kvaratskhelia nie zdołał pokonać bramkarza Milanu, Ekipa z Piotrem Zielińskim na czele zdołała wyrównać za sprawą Victora Osimhena, jednak już było za późno, aby mieć szansę na doprowadzenie do dogrywki.

Piotr Zieliński na gorąco po meczu! Reprezentant Polski ocenił występ Napoli oraz Szymona Marciniaka

Piotr Zieliński w rozmowie z "Polsatem Sport" odniósł się do porażki w dwumeczu, a także ocenił występ Szymona Marciniaka. - Ta skuteczność zawiodła, bo sytuacje sobie stwarzaliśmy. Dużo ruchu było z przodu, nie udało się strzelić tego gola szybciej i tego czasu zabrakło. Może tak być. Taki bardzo ważny okres, ale ta nasza forma fizyczna nie jest na topowym poziomie. Odczuwamy ten sezon, ale w przeciągu tych dwóch meczów było na tyle sytuacji, momentami przeważaliśmy, że powinniśmy powalczyć o coś więcej - zaznaczył reprezentant Polski.

- Szymon Marciniak nie musiał się tłumaczyć. Uważam, że karny przeciwko nam był ewidentny. Super zawody, to sędzia na najwyższym poziomie. Myślę, że najlepszy na świecie. Możemy się tylko z tego cieszyć - ocenił występ rodaka Zieliński.

Sonda Czy Piotr Zieliński powinien odejść z Napoli? Tak, powinien poszukać nowego klubu Nie, powinien się dogadać z Napoli