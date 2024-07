Poniewież - Jagiellonia NA ŻYWO transmisja z meczu eliminacji Ligi Mistrzów dzisiaj 23.07.2024

Taras Romanczuk o walce w Lidze Mistrzów. Kapitan Jagiellonii mówi wprost o ambicjach mistrza Polski, wielkie pieniądze do zdobycia

Jagiellonia Białystok w maju świętowała pierwsze mistrzostwo Polski w 104-letniej historii klubu, a już dziś po raz pierwszy zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na razie są to oczywiście eliminacje, a "Duma Podlasia" jako mistrz Polski nie musiała grać w pierwszej rundzie kwalifikacji do LM. Zmagania zacznie w drugiej rundzie, w której zmierzy się z litewskim FK Poniewież. Po losowaniu wydawało się, że przygoda Jagiellonii rozpocznie się w Finlandii, jednak mistrzowie Litwy dość niespodziewanie uporali się z faworyzowanym HJK Helsinki. Dla zespołu z Białegostoku to dobra informacja - nie tylko sportowo, lecz także logistycznie, bo trudno wyobrazić sobie bliższy wyjazd ze stolicy Podlasia w europejskich pucharach niż na Litwę. Miejmy nadzieję, że dobre nastroje będą towarzyszyć piłkarzom i kibicom Jagiellonii także po powrocie z wyjazdowego meczu, który może ustawić rywalizację przed rewanżem w Białymstoku.

Mecz FK Poniewież - Jagiellonia Białystok w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 23 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30. Transmisja w TV na kanale TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy do śledzenia historycznego meczu Jagiellonii w LM razem z nami!