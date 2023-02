PSG - Bayern Monachium RELACJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów PSG - Bayern WYNIK LIVE ONLINE mecz PSG - Bayern DZISIAJ 14.02 na żywo w Internecie

PSG - Bayern Monachium -:-

Bramki:

Kartki:

PSG:

Bayern:

Na żywo PSG - Bayern Monachium Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu PSG - Bayern Monachium! Po przerwie Liga Mistrzów wraca do gry i już w 1/8 finału dojdzie do prawdziwego hitu. Początek spotkania o 21:00.

Odśwież relację

Dość niespodziewanie PSG i Bayern spotkają się już w walce o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Wszystko za sprawą nie najlepszych występów paryżan, którzy w grupie musieli uznać wyższość Benfiki. Do 1/8 finału awansowali z drugiego miejsca i już w tak wczesnej fazie rozgrywek zmierzą się z innym z faworytów do końcowego triumfu. Bayern wyszedł z grupy z kompletem zwycięstw, choć znalazł się w "grupie śmierci" z Interem i FC Barceloną. To właśnie mistrzowie Niemiec mocno przyczynili się do klęski Barcelony, która odpadła z LM już w grupie. Były klub Roberta Lewandowskiego pogrążył ten obecny, ale w boju o ćwierćfinał czeka go piekielnie trudne wyzwanie. PSG prowadzone przez Lionela Messiego, Neymara i Kyliana Mbappe chce wreszcie odnieść sukces w Europie i wyeliminowanie Bayernu jest do tego pierwszym krokiem. Z pewnością duże znaczenie ma pierwsze starcie w dwumeczu, które już w Walentynki odbędzie się w Paryżu. Początek spotkania PSG - Bayern o 21:00!