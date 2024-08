Real - Atalanta tv gdzie oglądać? Superpuchar Europy 14.08.2024 dzisiaj gdzie oglądać transmisję?

Superpuchar Europy jest połączeniem starego i nowego sezonu. Umownie rozpoczyna on nowe rozdanie na Starym Kontynencie i od tego momentu rozpoczyna się poważna gra w ligach i rozgrywkach międzynarodowych. W 2024 roku wszystko wydarzy się w Polsce. Od wczoraj w Warszawie są już piłkarze Realu Madryt i Atalanty Bergamo. Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest triumfator Ligi Mistrzów. Królewscy Superpuchar Europy wygrywali pięciokrotnie, a w XXI wieku tylko raz przegrali starcie o to trofeum. Atalanta natomiast po raz pierwszy postara się o zdobycie Superpucharu Europy. Tematem, który interesuje fanów najbardziej to debiut Kyliana Mbappe. Francuz i Real tuż po zakończeniu Euro 2024 ogłosili, że były już zawodnik Paris Saint-Germain przechodzi do zespołu z Madrytu. To jeden z najważniejszych transferów ostatnich lat, który w ekipie Królewskich wyczekiwany był od dawna. I los chciał, że debiut Mbappe będzie miał miejsce na PGE Narodowym.

Mecz o Superpuchar Europy Real Madryt - Atalanta Bergamo odbędzie się w środę 14 sierpnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach Canal+Sport, Canal+Premium oraz Canal+ 4K Ultra. W Internecie mecz będzie można obejrzeć na płatnej platformie Canal+Online. Relacja z rywalizacji Real - Atalanta na żywo na portalu sport.se.pl. Początek starcia zaplanowano na godzinę 21:00.