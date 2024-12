i Autor: AP Real Madryt - Pachuca relacja NA ŻYWO

Puchar Interkontynentalny

Real Madryt - Pachuca RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu o Puchar Interkontynentalny "Królewscy" murowanym faworytem [WYNIK, SKŁADY]

Puchar Interkontynentalny wraca na salony po bardzo długiej przerwie i już w pierwszej swojej edycji po powrocie, Real Madryt staje przed szansą zgarnięcia go do swojej pokaźnej gabloty. Tym bardziej, że "Królewscy", zwycięzcy Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024 są murowanymi faworytami w starciu ekipą CF Pachuca. Cała meksykańska drużyna warta jest bowiem niecałe 50 mln euro. Jeśli Królewscy wrócą do domu bez pucharu, będzie to wielki blamaż.