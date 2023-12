Robert Lewandowski ostro krytkowany! Przejechali się po Polaku, padają ostre słowa!

Robert Lewandowski nie może przełamać passy słabszych występów. Polak wystąpił w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie jego Barcelona przegrała sensacyjnie z Royalem Antwerp. Gra kapitana polskiej kadry była jednak słaba i spotkała się z ostrą krytyką ze strony fanów i dziennikarzy, którzy nie szczędzą ostrej krytyki. Tak mocnych słów na temat gry Lewandowskiego chyba jeszcze nie było.

Robert Lewandowski krytykowany. Hiszpanie nie mają litości

"Mundo Deportivo" zaznacza, że Lewandowski w trakcie starcia z Antwerpią był po prostu bardzo niewidoczny.

- Niewidzialny. W pierwszej połowie był niewidoczny. W drugiej tak samo. Więcej mówiło się o nim przed meczem niż w jego trakcie - skwitowano w "Mundo Deportivo". W mocniejsze tony uderza "AS" zaznaczając, że Polak nie daje obecnie nic w linii ataku Barcelony.

- Jak miał tak zagrać, to Polak mógł zostać w Barcelonie. Jego gra jest na opłakanym poziomie. Nie daje z siebie praktycznie nic. Przyjście Vitora Roque wydaje się konieczne i kluczowe - stwierdził "AS".

"Marca" zaznacza, że umieszczenie Lewandowskiego w składzie Barcelony, gdy nie był nawet pierwotnie przewidziany do gry, było dość dużym błędem.

-Miał nawet nie jechać do Belgii, a ostatecznie rozpoczął mecz w pierwszym składzie. Co najmniej zaskakująca decyzja, którą Xavi uzasadnił wolą zawodnika. Na boisku Lewandowski nie pokazał, że był to właściwy wybór. Po raz kolejny był daleko od swojego poziomu. Bezradny i pechowy. Dobre podanie do Pedriego to bardzo mało, jak na piłkarza na jego poziomie - pisze "Marca".