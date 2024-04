Sensacyjne wiadomości o Robercie Lewandowskim. Kylian Mbappe namawiał go do zmiany klubu. Mocno kusili Polaka

Aż niedobrze robi się po tej wypowiedzi Niemca o Lewandowskim. Ohydna opinia. Niezrozumiałe, co on plecie

Starcia dwóch piłkarskich potęg zawsze budzą duże emocje, a w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów takich zestawień nie brakuje. Zwłaszcza w ćwierćfinałach, gdzie aż trzy zestawienia są niejako przedwczesnymi finałami. Polscy kibice zerkać będą przede wszystkim na Barcelonę oraz Paryż. Bo w tych miastach dojdzie do meczów FC Barcelona kontra Paris Saint-Germain, a jednym z głównych aktorów będzie Robert Lewandowski. Pierwsza odsłona rywalizacji już w najbliższą środę, a już od kilku dni o tym meczu mówi się bardzo dużo. Kolejnym ciekawym podtekstem są informacje opublikowane przez portal WP SportoweFakty.

Lewandowski kuszony przez PSG. Sensacyjne informacje

Okazuje się, że kapitan reprezentacji Polski był bardzo mocno kuszony przez Paris Saint-Germain po tym, jak postanowił, że jego czas w Bayernie Monachium dobiegł końca i zaczął rozmowy z FC Barcelona. - Bayern wolał sprzedać go do PSG niż do Barcelony. Dlatego toczył z francuskim klubem zakulisowe rozmowy - powiedziała portalowi WP SportoweFakty osoba znająca kulisy przejścia Lewandowskiego do Blaugrany. W próbę przekonania Polaka włączyły się najważniejsze osoby z PSG: Nasser Al-Khelaifi oraz Kylian Mbappe.

"Mbappe tak bardzo chciał Lewandowskiego w Paryżu, że osobiście wkroczył do akcji. Pod koniec maja 2022 r. obaj spotkali się w Cannes przy okazji słynnego festiwalu filmowego" - można przeczytać w artykule. - To było dłuższe spotkanie. Nie na zasadzie negocjacji, tylko budowania odpowiedniej atmosfery. Między Lewandowskim i Mbappe jest tak zwana dobra krew, lubią się i szanują. Rozmowa w Cannes jeszcze to wzmocniła - przekazał portalowi informator.