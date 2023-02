i Autor: AP Kylian Mbappe

Kryzys gwiazdora

To był koszmar: Paryż wciąż nie wierzy w to, co zrobił Kylian Mbappe! Blady strach w PSG

Piłkarski świat pewnie nigdy nie zapomni hat-tricka Kyliana Mbappe w finale katarskiego mundialu, bo to przecież wydarzenie absolutnie epokowe, choć przecież nie dało „Trójkolorowym” złotych medali. Po mistrzostwach świata gwiazdor PSG ma jednak problemy ze skutecznością. To, co właśnie przydarzyło mu się w potyczce z Montpellier, też zapewne będzie pamiętane jeszcze długo.