Anglia - Francja WYNIK. Szlagier nie zawiódł. Obrońcy tytułu w półfinale, Anglicy wracają do domu!

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Anglia - Francja 1:2 (0:1)

Bramki: Harry Kane z rzutu karnego 54' - Aurelien Tchouameni 17', Oliver Giroud 78'

W 85. minucie Harry Kane (Anglia) nie wykorzystał rzutu karnego

Kartki: Maguire (Anglia) - Griezmann, Dembele, Hernandez (Francja)

Anglia: Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones (90'+8' Jack Grealish), Harry Maguire, Luke Shaw – Declan Rice, Jordan Henderson (79' Mason Mount), Jude Bellingham – Bukayo Saka (79' Raheem Sterling), Phil Foden (85' Marcus Rashford), Harry Kane

Francja: Hugo Lloris – Jules Kounde, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernandez – Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann – Ousmane Dembele (79' Kingsley Coman), Kylian Mbappe, Olivier Giroud

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem mieliśmy co do tego spotkania ogromne oczekiwania i trzeba przyznać, że piłkarze obu zespołów nie zawiedli. Pierwsza połowa była toczona w doskonałym tempie, w obu ekipach widać było ogromną jakość. Jako pierwsi cieszyć mogli się obecni mistrzowie świata, którzy w 17' objęli prowadzenie po pięknym uderzeniu zza pola karnego w wykonaniu Aureliena Tchouameni'ego. Kontrowersję stanowi jednak starcie, po którym Trójkolorowi odebrali rywalom piłkę, po czym wyprowadzili kontrę. Wydaje się, że Bukayo Saka był wówczas faulowany przez jednego z rywali. Arbiter uznał jednak bramkę, a jednobramkowe prowadzenie Francuzów utrzymało się do przerwy.

Anglicy z szatni wyszli jednak niesamowicie naładowani i bardzo szybko zostali za to nagrodzeni. W polu karnym Tchouameni faulował Sakę, a pewnym strzałem "z wapna" popisał się Harry Kane, doprowadzając do wyrównania. Kiedy wszystko zaczynało wskazywać na dogrywkę, genialnym dośrodkowaniem na głowę Olivera Giroud popisał się Antoine Griezmann. Rosły napastnik wygrał walkę o pozycję, po czym strzałem głową pokonał Jordana Pickforda. Co ciekawe, Synowie Albionu chwilę później mieli doskonałą okazję do wyrównania. Tym razem Theo Hernandez faulował Masona Mounta, a Wilton Sampaio po interwencji VAR po raz drugi tego dnia przyznał rzut karny Anglikom. Do piłki ponownie podszedł Kane, tym razem fatalnie jednak przestrzelił, dając tym samym awans do półfinału Francuzom.

Trójkolorowi są obecnie o dwa kroki od upragnionej obrony tytułu. Ich rywalem w walce o wielki finał będzie największa rewelacja trwającego mundialu - reprezentacja Maroka. Mecz ten odbędzie się w środę (14.12) o godz. 20:00 czasu polskiego.

MŚ Katar 2022: Anglia - Francja Dzień dobry! Już dziś o 20:00 rozpocznie się mecz, który wyłoni ostatniego półfinalistę piłkarskich mistrzostw świata w Katarze! W absolutnym hicie tej fazy rozgrywek Anglicy zmierzą się z obecnymi mistrzami świata - Francuzami. Relacja na żywo dostępna będzie na sport.se.pl. Zapraszamy! Początek spotkania Anglia - Francja już za nieco ponad 30 minut. Oto skład, który desygnował do gry selekcjoner "Synów Albionu" Gareth Southgate: Your #ThreeLions to face France! 🙌 pic.twitter.com/hfuYqFG8bp — England (@England) December 10, 2022 Didier Deschamps zdecydował się z kolei na następującą jedenastkę: Notre 1️⃣1️⃣ de départ pour ce 𝟭/𝟰 𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚 de Coupe du Monde 🫡



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 | #ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/cdlceMpXed — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022 Mecz pomiędzy Anglią i Francją wyłoni nam ostatniego półfinalistę MŚ w Katarze. Zwycięzca tego starcia o miejsce w wielkim finale powalczy przeciwko największej rewelacji trwającego turnieju - reprezentacji Maroka. Dotychczasowe dokonania obu drużyn podczas obecnego mundialu każą sądzić, że będziemy świadkami dobrego, ofensywnego meczu. W poprzednich 4 meczach Anglicy strzelili bowiem aż 12 bramek. "Trójkolorowi" mają na swoim koncie o 3 trafienia mniej. Piłkarze pojawiają się już na murawie. Za chwilę hymny obu państw. Dzisiejszy szlagier poprowadzi Wilton Sampaio z Brazylii. 1' Zaczynają Francuzi! 1' Harry Maguire nieatakowany przez nikogo wybija piłkę w aut. Okazuje się, że... piłka była niedopompowana. Małe faux pas organizatorów na starcie tego meczu. 3' Już pierwsze sekundy pokazują, że będziemy świadkami widowiska na niesamowicie wysokiej intensywności. 4' Pierwszy strzał Anglików. Próbował Foden, ale jego uderzenie zablokował jeden z francuskich obrońców. 6' Z rzutu wolnego dośrodkowywał Luke Shaw, ale najlepszy w powietrzu okazał się Dayot Upamecano, który wyekspediował piłkę poza pole karne. Na dodatek arbiter boczny zasygnalizował spalonego. 7' Wreszcie spróbowali odpowiedzieć Trójkolorowi. Giroud nie zdołał jednak dojść do piłki dośrodkowanej przez Mbappe. 9' Kolejne dośrodkowanie na Giroud, tym razem z prawej strony. Ponownie czujni jednak angielscy defensorzy. 10' Pierwszy rzut rożny dla Francuzów, ale dośrodkowanie Griezmanna było zbyt niskie. Synowie Albionu oddalili niebezpieczeństwo. 11' Do trzech razy sztuka! Tym razem dośrodkowanie z prawej strony trafiło do Olivera Giroud, ale jego strzał głową leciał w sam środek bramki. Bez najmniejszych problemów złapał Pickford. 14' Znakomity odbiór Rice'a, który następnie posłał świetną piłkę w kierunku Kane'a. Angielski snajper przegrał jednak pojedynek biegowy z Varanem. 15' W rewanżu znakomitym odbiorem popisał się Rabiot. Kontra Francuzów zapowiadała się bardzo obiecująco, ale Mbappe niedokładnie dośrodkował do Dembele i od bramki rozpoczęli Anglicy. 16' Pierwszy kwadrans za nami. Oglądamy mecz toczony w naprawdę wysokim tempie, o wysokiej jakości. Wciąż czekamy jednak na fajerwerki! 17' GOOOOOOOOL! Aurelien Tchouameni! Francja prowadzi 1:0! 17' Składna akcja Francuzów, po której Tchouameni otrzymał piłkę ok. 20 metrów od bramki Anglików. Piłkarz Realu kropnął bez namysłu, a piłka wylądowała w samym rogu bramki Pickforda. Piękny gol i Trójkolorowi na prowadzeniu! 20' Anglicy mają okazję na błyskawiczną odpowiedź. Rzut wolny z ok. 20 metrów wykona zapewne Luke Shaw. 21' Piłkarz Manchesteru United ominął swoim strzałem mur, ale uderzył prosto w Hugo Llorisa. 22' Ależ blisko było wyrównania! Znakomicie zachował się Harry Kane, który balansem ciała minął jednego z obrońców, dzięki czemu znalazł się oko w oko z Llorisem. Górą jednak francuski bramkarz. 24' Anglicy nie wydają się specjalnie oszołomieni stratą gola. Uparcie dążą do strzelenia wyrównującej bramki, a to zwiastuje nam jeszcze większe emocje. 25' Harry Kane domaga się podyktowania rzutu karnego. Powtórki pokazały, że istotnie został zahaczony przez Upamecano. Wydaje się jednak, że faul miał miejsce przed polem karnym. 26' VAR zadecydował - gramy dalej. 29' Zza pola karnego uderzał Kane, ale ponownie na posterunku Lloris. Dobry mecz rozgrywa jak do tej pory golkiper Trójkolorowych. 30' Ogromne zamieszanie pod bramką francuską, ale ostatecznie jeden z defensorów ekspediuje piłkę daleko poza pole karne. Napór Anglików trwa. 33' Prosta strata Anglików, ale zanim Mbappe zdołał rozpędzić się z piłką, dopadło do niego trzech rywali. Ostatecznie francuski gwiazdor stracił piłkę. 35' Wygląda na to, że Francuzom udało się przetrwać napór rywali. Od kilku minut mecz toczy się głównie w środku pola. 37' Próba długiego zagrania w kierunku Jude'a Bellinghama, ale czujny w defensywie Rafa Varane. 39' Faulowany Kylian Mbappe i Francuzi będą mieli niezłą okazję do podwyższenia prowadzenia. 39' Pomysłowo rozegrali to Francuzi. Finalnie z lewego skrzydła dośrodkowywał Theo Hernandez. Do piłki doszedł Mbappe, ale jego uderzenie poszybowało wysoko nad bramką. 41' Składna akcja Anglików. W końcowej fazie Saka dośrodkowywał na głowę Kane'a, ale snajper Synów Albionu nieprecyzyjnie zgrał piłkę. 43' W taki sposób Trójkolorowi objęli prowadzenie: 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽ Aurelien Tchouameni przepięknie zza pola karnego 😲 Francja prowadzi z Anglią 1:0.



__________#ENGFRA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/QiIipEfAmm — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 10, 2022 43' I mamy pierwszą żółtą kartkę w tym meczu. Ukarany Antoine Griezmann 45' Dośrodkowanie z lewej strony Bellinghama, ale ponownie czujny w defensywie Varane, który oddala niebezpieczeństwo. 45' Wilton Sampaio dolicza do pierwszej części gry 4 minuty. 45'+3' Francuzi starają się szanować teraz futbolówkę, rozgrywając ją cierpliwie i czekając już na gwizdek kończący pierwszą połowę. 45'+3' Długie zagranie w kierunku Shawa i Anglicy będą mieli rzut rożny. Chyba ostatnia szansa na wyrównanie przed przerwą. 45'+4' Foden przeciągnął dośrodkowanie, z zagrożenia pod bramką Llorisa nic zatem nie wyszło. Koniec pierwszej połowy! Oglądamy naprawdę dobry mecz, godny tej fazy turnieju. Jak na razie o jedną bramkę lepsi są Francuzi, ale Anglicy mają jeszcze 45 minut na odwrócenie losów spotkania. Wciąż czekamy jednak na zapowiadane fajerwerki! Miejmy nadzieję, że obejrzymy je po przerwie. Piłkarze obu zespołów są już na murawie. Za chwilę początek drugiej połowy. 46' Ruszyli! 46' Obie drużyny przystępują do drugiej części gry w niezmienionych składach. 47' Brzydki faul Dembele na Bellinghamie, druga żółta kartka dla Francuzów. Chwilę później uderzenie Bellinghama sprzed pola karnego świetnie na rzut rożny paruje Lloris! 48' Mocny początek drugiej części w wykonaniu Anglików. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najlepiej w polu karnym odnalazł się Maguire, ale ostatecznie piłka w rękach Llorisa. 50' Długa piłka w kierunku Giroud, ale doświadczony napastnik w momencie podania znajdował się na spalonym. 52' Rzut karny dla Anglików! 52' Aurelien Tchouameni - od bohatera do zera? Młody pomocnik zahaczył w polu karnym Bukayo Sakę. Arbiter nie miał wątpliwości i zaraz możemy mieć remis. 53' Do piłki podchodzi Harry Kane... 54' GOOOOOL! 1:1! 54' Hugo Lloris w jedną stronę, piłka w drugą. Perfekcyjnie wykonany rzut karny i mecz rozpoczyna nam się od początku! 55' Ależ to mogła być odpowiedź mistrzów świata! Z dystansu próbował Rabiot, ale świetnie w bramce Pickford. 57' Robimy nam się wspaniały mecz. Najpierw blisko zdobycia bramki na 2:1 był Dembele, chwilę później szansę na kontrę mieli Anglicy. Foden nie dobiegł jednak do piłki. 58' Faul, za który Wilton Sampaio podyktował rzut karny dla reprezentacji Anglii: Karny dla Anglii! Chyba bez wątpliwości?



__________#ENGFRA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/gWPopXmUgZ — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 10, 2022 60' Świetne zagranie Stonesa do Saki. Zawodnik Arsenalu przebojowo wdarł się w pole karne, ale jego strzał prawą nogą był zdecydowanie zbyt słaby i Lloris nie miał najmniejszych problemów z jego obroną. 62' Kolejne uderzenie Anglików, tym razem próbował Harry Kane. Ponownie jednak za słabo i piłka ląduje w rękach Llorisa. 64' Wyrównujący gol autorstwa Kane'a: 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽ Harry Kane bardzo pewnie z rzutu karnego!



__________#ENGFRA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/aoPsP64NpQ — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 10, 2022 67' W ostatnich minutach tempo gry nieco spadło. Czyżby oba zespoły oszczędzały siły na ostatni (?) kwadrans spotkania? 69' Saka faulowany przez Hernandeza. Będzie okazja na dośrodkowanie w pole karne. 70' Ależ było blisko! Znakomicie odnalazł się w polu karnym Harry Maguire, ale jego strzał głową przeleciał minimalnie obok słupka. Bardzo blisko byli Anglicy objęcia prowadzenia. 72' Świetna akcja Shawa, który następnie świetnie dośrodkowuje w stronę Saki. Angielski skrzydłowy w walce o piłkę fauluje jednak Hern



__________#ENGFRA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/BHsOhsUEAI — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 10, 2022 88' Coraz mniej czasu do końcowego gwizdka. Czy Anglicy będą w stanie doprowadzić do wyrównania? 89' Rozpaczliwa próba z dystansu Masona Mounta. Piłka wylądowała jednak daleko w trybunach. 90' Brzydki atak łokciem Maguire'a na Griezmanna. Żółta kartka dla defensora Anglików. 90' Brazylijski arbiter dolicza do drugiej połowy 8 minut. Synowie Albionu wciąż mają jeszcze trochę czasu na doprowadzenie do dogrywki. 90'+2' Harry Kane pudłujący z rzutu karnego: 𝐍𝐈𝐄 𝐌𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐀❗️ Harry Kane ponad bramką 🤯



__________#ENGFRA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/3vAFYi3WzH — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 10, 2022 90'+3' Rozpaczliwa wrzutka z prawej strony w wykonaniu Sterlinga. Piłka pada jednak łupem Llorisa. 90'+5' Niemal bliźniacza wrzutka z lewej strony Luke'a Shawa. Efekt? Identyczny co przed dwoma minutami. 90'+6' Leży na murawie John Stones. Angielski stoper w pojedynku z Oliverem Giroud doznał chyba drobnego urazu kostki. 90'+8' Gra została wznowiona, ale mecz z pewnością potrwa dłużej niż 8 doliczonych minut. 90'+9' Faulowany Harry Maguire tuż przed polem karnym Francuzów! Będzie piłka meczowa... 90'+11' Bardzo blisko był gola wyrównującego Marcus Rashford. Piłka po jego uderzeniu spadła na górną siatkę bramki strzeżonej przez Llorisa. Koniec meczu! Francja pokonuje Anglię 2:1 i jako ostatnia melduje się w półfinale! Byliśmy świadkami naprawdę fenomenalnego meczu, toczonego na bardzo wysokiej intensywności. Bohaterem Francuzów okazał się Oliver Giroud, który w 78. minucie zdobył bramkę dającą Trójkolorowym awans do strefy medalowej. Reprezentacji Francji pozostają dwa kroki do obrony tytułu mistrza świata. Najbliższy będą mogli wykonać już w środę, gdy zmierzą się z Marokiem. Anglicy lecą natomiast do domu. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji i już teraz zapraszamy na "lajwy" ze spotkań półfinałowych. Dobrej nocy!

Już w sobotę o godz. 20:00 rozpocznie się ostatnie starcie ćwierćfinałowe piłkarskich mistrzostw świata rozgrywanych w Katarze. Dodajmy, że będzie to starcie nie byle jakie - w absolutnym szlagierze tej fazy turnieju zmierzą się bowiem Anglicy oraz Francuzi. Oba zespoły prezentowały do tej pory znakomity futbol, ale tylko jeden z nich będzie mógł awansować do strefy medalowej. Czy "Trójkolorowi" wykonają kolejny krok w kierunku obrony tytułu? A może to "Synowie Albionu" obiorą kurs na mistrzostwo świata? Jedno jest pewne - czeka nas wielkie widowisko!