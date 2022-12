Argentyna - Francja STREAM ONLINE LIVE Finał Mundialu 2022 Gdzie obejrzeć mecz Argentyna - Francja Transmisja ONLINE 18.12.2022

Finał Argentyna - Francja już dzisiaj o godzinie 16. Pojedynek Leo Messi kontra Kylian Mbappe rozpala emocje i wyobraźnie kibiców na całym świecie. Kto sięgnie po tytuł? Faworyta ciężko wskazać. Messi i Mbappe strzelili na mundialu w Katarze po pięć goli i prowadzą w wyścigu o koronę króla strzelców, a zza pleców może im wyskoczyć jeszcze Olivier Giroud, który ma na koncie cztery bramki. Poniżej dowiesz się, jak oglądać online finał Argentyna - Francja.

Finał mistrzostw świata Argentyna - Francja będzie miał oczywiście polski akcent. Po raz pierwszy w historii głównym arbitrem finału piłkarskiego mundialu będzie Polak - Szymon Marciniak! Trzymamy kciuki za naszego reprezentanta. Czy Leo Messi na tym mundialu dorówna Diego Maradonie i zdobędzie upragniony tytuł? – Bardzo czekamy na sukces, jakim byłoby wygranie mistrzostwa świata. Głęboko wierzę, że w niedzielę do tego grona dołączy właśnie Messi, który ciężko pracował na obecny status - mówi Guillermo Barros Schelotto, były reprezentant Argentyny. - Na tym mundialu Messi brał odpowiedzialność za drużynę. Argentyna z nim zyskuje bardzo wiele, nie tylko piłkarsko, lecz także mentalnie. Mam wrażenie, że jest grającym trenerem - dodał.

Finał mundialu Argentyna - Francja będzie starciem gigantów. O tytuł zagrają Argentyna i Francja, a kibice zastanawiają się już, kto będzie górą w finale mistrzostw świata w Katarze. Obaj finaliści dwukrotnie poznali smak triumfu na mundialu. Argentyna wygrała mistrzostwa świata w 1978 i 1986 roku. Francja triumfowała w 1998 i 2018 r. na poprzednim mundialu. Faworyta wskazać trudno. Przed półfinałami bukmacherzy nieco większe szanse na złoto dawali Francuzom. Dla Leo Messiego to ostatnia szansa na upragniony triumf w najważniejszej i najbardziej prestiżowej piłkarskiej imprezie na świecie. Genialny Argentyńczyk zapowiedział już, że po raz ostatni gra w MŚ. Czy pójdzie w ślady Diego Maradony, swojego wielkiego poprzednika? PONIŻEJ SKŁADY:

The line-ups are in!Today's #FIFAWorldCup Final Starting XIs for Argentina and France ⤵️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

Finał Argentyna - Francja to pojedynek dobrych kumpli z PSG - Leo Messi kontra Kylian Mbappe. Cztery lata temu dwaj giganci i ich drużyny spotkali się już w 1/8 finału MŚ w Rosji. Po niesamowitym meczu Francuzi wygrali 4:3, a 20-letni wtedy Mbappe strzelił dwie bramki. Teraz Francja i Argentyna znów zagrają na mundialu. Leo Messi ma okazję do rewanżu. Mistrz Copa America czy obrońca tytułu mistrza świata? Jako pierwsza w finale zameldowała się Argentyna, pokonując 3:0 Chorwację. Następnego dnia dołączyła do nich Francja, która ograła 2:0 Maroko, rewelację mistrzostw świata w Katarze. Zwycięzca MŚ 2022 zarobi 42 mln dol. (190 mln zł), a to o 4 mln USD więcej, niż płacono przed czterema laty podczas mundialu w Rosji.

Mecz Argentyna - Francja w finale mistrzostw świata w Katarze zaplanowano na niedzielę 18 grudnia 2022. Początek finału Argentyna - Francja o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z finału Argentyna - Francja na antenach TVP 1 i TVP Sport. Transmisja ONLINE z finału na stronie SPORT.TVP.PL.

