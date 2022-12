Mundial 2022 PREMIE, Nagrody pieniężne: Ile zarobi mistrz świata? Jakie są premie w MŚ 2022 w Katarze

FIFA ogłosiła, że zwycięzca MŚ w Katarze zarobi 42 mln dol. (190 mln zł), a to o 4 mln USD więcej, niż płacono przed czterema laty podczas mundialu w Rosji. Przyrost wysokości premii dla uczestników piłkarskich mundiali jest stały. Co cztery lata do zgarnięcia są wyższe nagrody niż w poprzednim czempionacie. O ile w ostatnich latach zmiany nie są może tak dynamiczne, to zdarzało się w przeszłości, że przeskok finansowy bywał gigantyczny.

Mundial 2022 Nagrody pieniężne, PREMIE na mundialu w Katarze

Premie na mundialu są coraz większe. Największy przeskok dokonał się między 2002 a 2006 r., czyli pomiędzy dwoma mundialami, w których uczestniczyła – z marnym skutkiem – Polska. FIFA otrzymywała wtedy jasne sygnały z narodowych federacji, że nagrody za mistrzostwa świata muszą wzrosnąć, skoro i dochody marketingowe światowej centrali piłkarskiej szybują w górę. O ile więc triumfator MŚ w Korei w 2002 r. (Brazylia) zgarnął „tylko” 8 mln dol., to już cztery lata później mistrzowie z Włoch zainkasowali 20 mln. W 2010 r. w RPA znów premia dla mistrza mocno podskoczyła – o 50 proc. – choć warto przy okazji zauważyć, że 30 mln dol, które wtedy przypadło Hiszpanom, to tyle, ile dzisiaj wypłaca się wicemistrzowi świata.

Mistrzostwa świata 2022 PREMIE Jakie pieniądze na mundialu 2022

FIFA nagradza też sam awans do mundialu. Na koszty przygotowań każda federacja dostała 1,5 mln dol. (6,8 mln zł). Dochodzi do tego 9 mln dol. (41 mln zł) za grę w fazie grupowej – taką kwotę otrzymały zespoły, które nie awansowały do 1/8 finału. Podział tych środków leży w gestii narodowych federacji. Wiadomo skądinąd, że to sama drużyna podejmuje stosowne decyzje o rozdzielaniu premii pomiędzy poszczególnych piłkarzy.

Mundial 2022 w Katarze PREMIE

Mistrz świata – 190 mln zł

Finalista – 135 mln zł

3. miejsce – 122 mln zł

4. miejsce – 113 mln zł

5.–8. miejsce – 77 mln zł

9.–16. miejsce – 59 mln zł

17.–32. miejsce – 41 mln zł

* wszystkie sumy według obecnego kursu dolara