KIEDY finał mundialu Argentyna - Francja O której godzinie finał Argentyna - Francja finał MŚ 2022 DATA GODZINA

Finał mundialu będzie starciem gigantów. O tytuł zagrają Argentyna i Francja, a kibice zastanawiają się już, kiedy finał mistrzostw świata w Katarze. Leo Messi i jego koledzy z zespołu Albicelestes w półfinale rozgromili Chorwację 3:0. W drugim meczu w 1/2 finału Francuzi ograli Maroko i staną przed szansą na obronę tytułu. Leo Messi i Kylian Mbappe, dwie największe gwiazdy tego mundialu, to dwaj koledzy z PSG. Teraz zmierzą się w finale mundialu.

Mundial 2022 w Katarze powoli dobiega końca. Przed nami już dwa ostatnie mecze - o 3. miejsce i wielki finał, w którym zagrają Argentyna i Francja. Kto sięgnie po Puchar Świata w 2022 roku? Obaj finaliści dwukrotnie poznali smak triumfu na mundialu. Argentyna wygrała mistrzostwa świata w 1978 i 1986 roku. Francja triumfowała w 1998 i 2018 r. na poprzednim mundialu. Faworyta wskazać trudno. Przed półfinałami bukmacherzy nieco większe szanse na złoto dawali Francuzom. Dla Leo Messiego to ostatnia szansa na upragniony triumf w najważniejszej i najbardziej prestiżowej piłkarskiej imprezie na świecie. Genialny Argentyńczyk zapowiedział już, że po raz ostatni gra w MŚ. Czy pójdzie w ślady Diego Maradony, swojego wielkiego poprzednika?

Finał mundialu Argentyna - Francja będzie również walką o wielkie pieniądze - gigantyczną premię od FIFA. Zwycięzca MŚ w Katarze zarobi 42 mln dol. (190 mln zł), a to o 4 mln USD więcej, niż płacono przed czterema laty podczas mundialu w Rosji. Przyrost wysokości premii dla uczestników piłkarskich mundiali jest stały. Co cztery lata do zgarnięcia są wyższe nagrody niż w poprzednim czempionacie. O ile w ostatnich latach zmiany nie są może tak dynamiczne, to zdarzało się w przeszłości, że przeskok finansowy bywał gigantyczny. Finał mundialu będzie również walką o koronę króla strzelców. Kylian Mbappe i Leo Messi strzelili po pięć goli, a Olivier Giroud - cztery bramki. W meczu o 3. miejsce zagrają Chorwacja i Maroko.

Finał mistrzostw świata Argentyna - Francja zaplanowano na niedzielę 18 grudnia 2022. Początek finału mundialu Argentyna - Francja o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z finału MŚ Argentyna - Francja na antenie TVP 1.

