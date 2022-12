Bartosz Bereszyński przed życiową szansą? Były włoski kadrowicz prognozuje los Polaka

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Nie pozwolił rozwinąć skrzydła Dembele

Giuseppe Dossena tak ocenił występy naszego piłkarza w finałach, jak i opisał jego atuty na które zwrócił uwagę we Włoszech. - W spotkaniu z Francją wyglądał bardzo dobrze, sprawiał spore problemy francuskiej obronie, ale sam w grze defensywnej świetnie wywiązywał się ze swoich obowiązków - analizował Włoch w rozmowie z "Super Expressem. - Miał niewdzięczne zadanie, grał bowiem na Dembele i trzeba przyznać, że nie pozwolił mu za bardzo rozwinąć skrzydeł. Bereszyński cieszy się w Genui olbrzymim szacunkiem. Nosi opaskę kapitańską Sampdorii, ma cechy przywódcze. Kibice go szanują. On sam oraz jego rodzina również doskonale czuje się w tym mieście. Na boisku nie można mu odmówić zaangażowania, ale także walorów sportowych. Ma świetną wydolność, zdrowie, aby biegać od jednego do drugiego pola karnego. Poza tym mówimy o doświadczonym zawodniku, który gra we Włoszech ponad pięć lat - zaznaczył.

W Romie czułby się bardzo dobrze

Już latem Bereszyński łączony był z transferem do AS Roma, a ostatnio z przenosinami do Napoli. - O temacie Bereszyńskiego i Romy mówi się od kilku okienek transferowych, ale do tej pory za każdym razem kończyło się na spekulacjach - przypomniał. - Moim zdaniem na pewno polski zawodnik jest na liście rzymian, ale nie sądzę, aby zajmował na niej pierwsze miejsce. Nie można jednak wykluczyć, że w końcu do tego transferu dojdzie. Jose Mourinho stosuje ustawienie z wahadłowymi, a w takim systemie Bereszyński czuje się bardzo dobrze - podkreślił Giuseppe Dossena.