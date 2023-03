Burza wokół meczu Włochy - Anglia. Kibice grzmią o skandalu, sędzia nie zdążył nawet gwizdnąć

Ivana Knoll wyłoniła się z wody jak syrena i wystawiła olbrzymie piersi. To zdjęcie wywołało lawinę, co za gorące ujęcie!

Piłkarze reprezentacji Anglii rozpoczęli eliminacje Euro 2024 od mocnego uderzenia, czyli meczu z Włochami. Na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu nie zdążył jednak zabrzmieć jeszcze pierwszy gwizdek serbskiego sędziego Srdana Jovanovicia, a już wszyscy mówili o tym spotkaniu. Powód? Beznadziejne wykonanie hymnu Wielkiej Brytanii.

Żenujące wykonanie hymnu przed meczem Włochy - Anglia

"Jeśli mam być szczery, to było najgorsze wykonanie naszego hymnu w historii", "Jestem zażenowany", "Ktokolwiek to zaśpiewał, zrobił to żenująco. Haniebne wykonanie", "Co to kur** było?!" - to tylko pierwsze z brzegu komentarze angielskich kibiców. I trudno im się dziwić. A nam od razu przypomniał się mundial z 2002 roku i "Mazurek Dąbrowskiego" w wykonaniu Edyty Górniak...