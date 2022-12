Infantino dopiął swego. Rewolucja w rozgrywkach, pierwszy turniej już za 3 lata!

Co za ujęcie!

Dotyczą one Klubowych Mistrzostw Świata, które są rozgrywane od 2000 roku. Do tej pory uczestniczyła w nich nietypowa liczba uczestników, bo w turnieju finałowym brało udział siedem zespołów, a niebawem formuła rozgrywek będzie bardzo rozszerzona.

- Nowe klubowe mistrzostwa świata zostaną rozegrane w 2025 roku. Zagrają w nich 32 drużyny. Format będzie podobny do obecnych mistrzostw świata - powiedział Gianni Infantino, ale nie zdradził szczegółów, gdzie odbędzie się turniej i w jaki sposób będą wyłaniani uczestnicy. Ostatnim zwycięzcą KMŚ jest Chelsea Londyn, która wygrała turniej w 2021 r. Już wcześniej FIFA podjęła decyzję dotyczącą rozgrywek reprezentacji narodowych i w najbliższych mistrzostwach świata w 2026 wystąpi aż 48 zespołów. Gospodarzem imprezy będą Stany Zjednoczone Kanada i Meksyk. W obecnie trwających MŚ w Katarze wystartowały 32 reprezentacje. Zmiany dotyczyć będą również kobiecej piłki. FIFA chce zorganizować Klubowe Mistrzostwa Świata, a także wprowadzić coś nowego w rozgrywkach reprezentacji kobiet. - Jest plan, by wykorzystywać marcowe okna na mecze kadr narodowych w latach parzystych do organizowania towarzyskich turniejów, w których uczestniczyłyby cztery drużyny z różnych konfederacji - zapowiada Infantino.

