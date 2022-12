Czy Szymon Marciniak otrzyma medal za finał mistrzostw świata? Znamy odpowiedź!

Znakomite występy i ogromne wyróżnienie

W kontekście Szymona Marciniaka niemal od początku mistrzostw świata mówiło się o prawdopodobnym sędziowaniu któregoś ze spotkań decydujących faz. Polski arbiter miał w FIFA dobre notowania, a dzięki świetnemu zarządzaniu meczem fazy grupowej Francja – Dania jeszcze je poprawił. W nagrodę został wyznaczony do poprowadzenia spotkania 1/8 finału pomiędzy Argentyną oraz Australią, gdzie również pokazał się z bardzo dobrej strony. Jego nazwisko od kilku dni przewijało się w kontekście wielkiego finału, a w czwartkowe popołudnie przypuszczenia te ziściły się. 41-latek został wyznaczony na arbitra głównego tego spotkania, na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, sędzią VAR będzie z kolei Tomasz Kwiatkowski.

To będzie już jedenasty taki finał MŚ z rzędu! Istotny akcent, o którym wielu kibiców nie ma pojęcia

Ogromne szczęście i spełnienie marzeń

Niedługo po ogłoszeniu decyzji Marciniak znalazł chwilę czasu, aby w rozmowie z TVP Sport opowiedzieć o towarzyszących mu emocjach. - Marzyłem o tym jako mały chłopiec. Kiedy grałem w piłkę, myślałem, że może będę grać tak dobrze, że będę mógł zdobyć mistrzostwo świata. Dzisiaj jestem sędzią i dla arbitra sędziowanie finału mistrzostw świata, jest jak podniesienie go do góry. Oczywiście to podniesienie do góry będzie po bardzo dobrym meczu – przyznał wzruszony. - Oczekuję wspaniałego meczu. Argentyna i Francja to dwie wielkie drużyny z niesamowitymi nazwiskami, które w każdej sekundzie mogą zrobić coś niesamowitego – dodał.

Michał Listkiewicz zdradził rodzinną tajemnicę. Mówi o dużym zaskoczeniu, zupełnie tego nie ukrywa

Otrzyma medal?

Wśród najczęstszych pytań zadawanych w ostatnich godzinach najczęściej pada to dotyczące potencjalnych medali dla sędziów. Czy arbitrzy także zostaną uhonorowani? Czy dotyczy to jedynie sędziego głównego? Musimy w tym miejscu uspokoić wszystkich fanów – cały zespół sędziowski otrzyma nagrodę za mecz finałowy. Tradycją jest już bowiem, że zanim medale otrzymają obie drużyny występujące w finale, swoją „chwilę chwały” przeżywają także arbitrzy. Każdy z nich – główny, liniowi, techniczny oraz VAR – odbierają z rąk oficjeli pamiątkowe medale. Nie inaczej będzie tym razem. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że Szymon Marciniak i jego zespół utrzymają wysoką dyspozycję, prowadząc finał równie dobrze co poprzednie spotkania na MŚ w Katarze.