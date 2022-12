Jest oficjalne potwierdzenie. Selekcjoner pozostanie na swym stanowisku, poprowadzi drużynę w eliminacjach EURO 2024

Messi zdobył mistrzostwo świata, ale błysnął nie tylko on. Szymon Marciniak chwalony ze wszystkim stron!

Z selekcjonerską posadą pożegnali się już między innymi Gerardo Martino (Meksyk), Diego Alonso (Urugwaj), Paulo Bento (Korea Płd.), Luis Enrique (Hiszpania) i Roberto Martinez (Belgia). Kandydatury niektórych z nich (Bento, Martinez) pojawiają się w medialnych spekulacjach dotyczących możliwości poprowadzenia reprezentacji Polski w eliminacjach EURO 2024, w których rywalami Biało-Czerwonych będą Czesi, Albańczycy, Mołdawianie oraz piłkarze Wysp Owczych.

Niektóre federacje zdecydowały się jednak kontynuować współpracę z dotychczasowymi trenerami. Taką decyzję podjęli na przykład Niemcy, czyli organizatorzy finałów mistrzostw Europy za półtora roku. Hans-Dieter (Hansi) Flick pracować będzie z reprezentacją tego kraju co najmniej do zakończenia tego czemponiatu (14 czerwca – 14 lipca 2024). Teraz – oficjalnie – podobną decyzję ogłosili ćwierćfinaliści mundialu w Katarze.

Federacja angielska właśnie oficjalnie potwierdziła swoje zaufanie do Garetha Southgate'a. Prowadzi on reprezentację Anglii od 2016 roku, sięgając w tym okresie po czwarte miejsce w rosyjskim mundialu w 2018 roku oraz doprowadzając podopiecznych do wicemistrzostwa Europy w 2021 (EURO 2020), ale też... spadł z nimi z Dywizja A Ligi Narodów. „Gareth i Steve Holland zawsze mieli nasze pełne poparcie, projekt EURO właśnie się rozpoczyna” - napisano w komunikacie FA.

