Leo Messi potwierdza swój koniec. Kibice pogrążą się w smutku, padła jasna deklaracja

Leo Messi postanowił udzielić bardzo ważnego wywiadu tuż po zakończonym spotkaniu Argentyny z Chorwacją w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Kapitan kadry Albicelestes w rozmowie z "Ole" potwierdził, że mistrzostwa świata w Katarze są ostatnimi w jego karierze. Kibice będą więc w trakcie finału mundialu mieć ostatnią szansę, aby zobaczyć legendarnego Argentyńczyka w meczu o tak dużą stawkę.

Leo Messi potwierdza. To już koniec. Finał mundialu będzie jego ostatnim meczem na mistrzostwach świata

Mimo że Messi bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd turnieju w Katarze, to już teraz zdaje sobie sprawę, że mecz w finale mistrzostw świata będzie ostatnim dla Albicelestes na światowym czempionacie. Gwiazdor PSG wątpi, aby za cztery lata móc brać udział w imprezie.

- Miałem mnóstwo szczęścia, że mogłem to osiągnąć: zakończyć moją karierę na mistrzostwach świata, grając ostatni mecz w finale. Wszystko, czego doświadczyłem na tym mundialu, jest czymś bardzo ekscytującym, bo ludzie bardzo to przeżyli i cieszą się tym w Argentynie (...) Do następnego jest wiele lat i nie sądzę, żeby było mi to dane. A zakończenie w ten sposób jest najlepsze - mówił Leo Messi w wywiadzie z "Ole".

