Robert Lewandowski będzie miał nowego kolegę? Władze Barcelony myślą nad gwiazdorem Maroka, to może być wielki hit!

FC Barcelona złoży ofertę jednej z rewelacji mundialu? Reprezentacja Maroka, która awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata, zrobiła wielkie wrażenie na całym piłkarskim świecie, co za tym idzie, także na przedstawicielach największych klubów europejskich. Wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski będzie miał już niebawem nowego kolegę, który dzięki występom z drużyną "Lwów Atlasu" znalazł się na celowniku hiszpańskiego giganta.

FC Barcelona z nowym zawodnikiem? Miał zrobić duże wrażenie dzięki mundialowi!

Barcelona od pewnego czasu o sprowadzeniu pomocnika, jednak sprowadzenie wielkich gwiazd europejskiego futbolu mogłoby być zbyt kosztowne dla klubu z Camp Nou. O ile do tej pory myślano o zakupie Bernardo Silvy, czy Ilkaya Guendogana, o tyle okazuje się, że rozwiązanie może być o wiele tańsze, a równie skuteczne. Według doniesień medialnych, hiszpański gigant myśli o graczu Maroka, Azzedinie Ounahim. Gracz Angers jest jedną z największych gwiazd swojej drużyny i zrobił na Hiszpanach wielkie wrażenie po tym, jak "Lwy Atlasu" ograły "La Furia Roja" w 1/8 finału. Czy będziemy świadkami transferu?

