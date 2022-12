Niewiarygodne, ile Robert Lewandowski może zarobić dla Niemców. Wielka fortuna, brakuje niewiele

Mistrzostwa świata w Katarze powoli dobiegają końca i do rozegrania zostały cztery spotkania. Oznacza to dwie rzeczy. Lada moment poznamy triumfatora mundialu oraz wrócą rozgrywki klubowe. Piłkarze, którzy będą grać do końca mistrzostw świata, nie mogą liczyć na długi odpoczynek, bo wiele najlepszych lig w Europie do gry wraca już pod koniec grudnia. Nieco więcej czasu na naładowanie baterii ma Robert Lewandowski.

Wielka kasa czeka na Bayern. Wszystko za sprawą Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski wypoczywa na Malediwach przed powrotem do Barcelony. Treningi z katalońską ekipą wznowi za kilka dni, ale na ponowny występ będzie musiał nieco poczekać. Lewandowski w ostatnim meczu Blaugrany przed mundialem zobaczył czerwoną kartkę i wykonał gest w kierunku sędziego, za co został zawieszony aż na trzy spotkania. Będzie to duże osłabienie dla Dumy Katalonii, bo Polak strzela w lidze jak na zawołanie. Na swoim koncie ma już osiemnaście trafień we wszystkich rozgrywkach i można przypuszczać, że na tym się nie zatrzyma.

Lewandowski wywalczy premię dla Bayernu?

A to będzie cieszyło nie tylko kibiców Barcelony, ale również Bayern Monachium. Okazuje się, że dzięki kolejnym trafieniom Lewandowski może zarobić dla Niemców duże pieniądze. "Mundo Deportivo" ujawniło, że przy transferze z Bayernu do Barcelony monachijczycy zagwarantowali sobie bonus w postaci 1,25 mln euro za sezon. Pieniądze trafią na konto Niemców, gdy Lewandowski strzeli co najmniej 25 goli w sezonie. Brakuje więc siedmiu goli, aby klauzula została uruchomiona.

