Rosjanie otrzymali niespodziewany nóż w plecy. Na tego sojusznika liczyli, ale im odmówił

Wkrótce po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę obie organizacje piłkarskie bardzo szybko, bo już pod koniec lutego 2022 roku, wykluczyły Rosję ze swoich rozgrywek. Reprezentacja nie mogła zagrać w barażach o mundial, a kluby wyleciały ze wszystkich rozgrywek europejskich. Rosjanie od tamtej pory szukają rywali dla swojej reprezentacji w meczach towarzyskich, bo tylko takie mogą rozgrywać. W końcu udało im się rozegrać mecz z Kirgistanem (2:1) we wrześniu ubiegłego roku. Później rozegrali jeszcze cztery mecze – wyłącznie z drużynami spoza Europy, a zaplanowany mają kolejny, z Katarem. Bardzo liczyli, że uda im się znaleźć rywala w Europie.

Nie bez powodu zaproponowali mecz Węgrom, bo ten kraj nie dość, że jednoznacznie nie potępił inwazji Rosji na Ukrainę, to jeszcze zacieśnił z nią współpracę. Ze strony piłkarskiej federacji Węgier spotkał Rosjan duży afront. Ta odmówiła rozegranie meczu towarzyskiego, o czym poinformował rosyjskojęzyczny portal 24sport. ru. Powodem odmowy miał być brak wolnych terminów. Węgrzy, którzy są liderem grup G w eliminacjach do Euro 2024, we wrześniu rozgrywają jednak tylko jeden mecz o punkty. Zapewne przy dobrych chęciach mogliby też znaleźć termin na mecz towarzyski.

