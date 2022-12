Szymon Marciniak marzy o finale MŚ, ale ma dwóch konkurentów. Oto nazwiska

Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia mundialu w Katarze. We wtorek i środę półfinały, a w weekend walka o medale. Wciąż w Katarze jest nasz zespół sędziowski i wiele wskazuje na to, że Szymon Marciniak i jego asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki są bardzo bliscy wielkich rzeczy na tym turnieju. Zagraniczne media informują, że w grę wchodzi nawet wielki finał, ale o tym samym wciąż mogą marzyć dwa inne zespoły sędziowskie.

Marciniak, a także meksykański sędzia Cesar Ramos i Amerykanin Ismael Elfath – to główni kandydaci do sędziowania finału mistrzostw świata według dziennikarzy "The Telegraph". Mówi się również, że Polak i Meksykanin mają spore szanse, by sędziować drugi półfinał imprezy, a więc rywalizację Francji z Marokiem. O tym, na kogo zdecyduje się szef sędziów FIFA Pierluigi Collina dowiemy się najpóźniej w poniedziałkowy wieczór.

Szymon Marciniak dostanie finał? Michał Listkiewicz nie ma wątpliwości, te argumenty mają wielką wagę [ROZMOWA SE]

Elfath z pewnością nie posędziuje meczu Maroka z Francją, bowiem urodził się w Maroku, a do Stanów Zjednoczonych przeprowadził się jako 18-latek, gdy wygrał… zieloną kartę. Jeśli Maroko awansuje do finału, to oczywiście jego kandydatura również odpada. Collina zdecydował, że pierwszy półfinał (Chorwacja – Argentyna) poprowadzi Daniele Orsato. Włoch prowadził również mecz otwarcia między Katarem i Ekwadorem.

Marciniak w Katarze poprowadził na razie dwa spotkania: Francja – Dania w fazie grupowej i Argentyna – Australia w 1/8 finału. Cztery lata temu w Rosji sędzia z Płocka poprowadził dwa spotkania fazy grupowej i pożegnał się z turniejem, teraz wszystko wskazuje na to, że poprowadzi jeden z najważniejszych meczów na imprezie w Katarze. Dotychczas jego największym sędziowskim sukcesem było prowadzenie meczu o Superpuchar Europy w 2018 roku (Atletico Madryt – Real Madryt).

Jan Tomaszewski grzmi o największym skandalu w historii polskiej piłki. Afera z PZPN i Michniewiczem, zupełnie się nie patyczkował

Powrót reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w Katarze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.