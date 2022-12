Szymon Marciniak skomentował swoją nominację na sędziego finału MŚ. Piękne słowa, odniósł się do sytuacji z dzieciństwa

Znakomity mundial i zasłużona nominacja

Szymon Marciniak i jego zespół na MŚ w Katarze jechali ze sporymi nadziejami, od początku powtarzając, że chcą tam zostać jak najdłużej. Już pierwszy mecz fazy grupowej – pomiędzy Francją a Danią – pokazał, że jest to możliwe. 41-latek sędziował bowiem bezbłędnie, prawidłowo rozstrzygając wszystkie sporne sytuacje w bardzo trudnym do prowadzenia meczu. W nagrodę przyszło mu następnie poprowadzić spotkanie innego z faworytów do końcowego triumfu – Argentyny. Najlepszy polski arbiter był głównym rozjemcą spotkania 1/8 finału, w którym „Albicelestes” mierzyli się z Australią. Choć to starcie było nieco łatwiejsze do prowadzenia, Marciniak ponownie otrzymał bardzo wysokie noty. Już wtedy możliwy wydawał się scenariusz, w którym polski zespół poprowadzi jedno z kluczowych spotkań na mundialu. Przypuszczenia te potwierdziły się w czwartkowe popołudnie, gdy Szymon Marciniak i jego asystenci zostali wyznaczeni do sędziowania niedzielnego finału pomiędzy Argentyną a Francją.

Marzenie z dzieciństwa

Choć Marciniakowi i jego zespołowi głowę zaprzątają obecnie przygotowania do niedzielnego meczu, polski arbiter znalazł chwilę czasu, aby w rozmowie z TVP Sport opowiedzieć krótko o towarzyszących mu emocjach. - Marzyłem o tym jako mały chłopiec. Kiedy grałem w piłkę, myślałem, że może będę grać tak dobrze, że będę mógł zdobyć mistrzostwo świata. Dzisiaj jestem sędzią i dla arbitra sędziowanie finału mistrzostw świata, jest jak podniesienie go do góry. Oczywiście to podniesienie do góry będzie po bardzo dobrym meczu – przyznał wzruszony. Jakiego spotkania się natomiast spodziewa? - Oczekuję wspaniałego meczu. Argentyna i Francja to dwie wielkie drużyny z niesamowitymi nazwiskami, które w każdej sekundzie mogą zrobić coś niesamowitego. Sędziowaliśmy obu drużynom, one znają nas. To duży kredyt zaufania od zespołów dla nas i postaramy się to wykorzystać. Zrobimy wszystko, żeby o sędziach nie mówiono ani słowa – zakończył.

Mecz pomiędzy Argentyną a Francją odbędzie się w niedzielę (18.12) o godz. 16:00 polskiego czasu. Dzień wcześniej o tej samej porze rozegrany zostanie natomiast mecz o trzecie miejsce, w którym Chorwacja zmierzy się z Marokiem. Oba te pojedynki będzie można obejrzeć na TVP1 oraz TVP Sport.

