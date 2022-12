To zrobił Czesław Michniewicz tuż po powrocie z Kataru. Wszystko widać na zdjęciach

Polscy kibice na awans reprezentacji do fazy pucharowej musieli czekać 36 lat. Każdy poprzedni mundial kończył się niepowodzeniem biało-czerwonych i wielkim rozczarowaniem. Tym razem było nieco inaczej, bo podopieczni Czesława Michniewicza wyszli z grupy, jednak bardzo dużo, w negatywny sposób, mówiło się o stylu, w jakim tego dokonali. A w poniedziałek wokół kadry zrobiło się bardzo gorąco.

Polscy piłkarze wrócili do domu. Mamy zdjęcia

Najbliższe dni mogą być niebywale ciekawe i na pewno nie zabraknie kolejnych zwrotów akcji. Również w poniedziałek reprezentanci Polski wrócili do ojczyzny. Jednak nie wszyscy. Połowa powołanych zawodników zdecydowała się prosto z Kataru udać na wakacje, albo prosto do krajów, gdzie występują na co dzień. Na pokładzie samolotu lecącego do Polski nie było m.in. Roberta Lewandowskiego, czy Arkadiusza Milika. Biało-czerwoni w okrojonym składzie na Okęciu zameldowali się po godzinie 20. Czesław Michniewicz tuż po wylądowaniu nie mógł przepuścić okazji na wypicie gorącego napoju. Na jednym ze zdjęć w poniższej galerii widać, że selekcjoner najprawdopodobniej postanowił zaparzyć sobie herbatę. Pogoda panująca w Polsce na pewno zachęca do gorących napojów.

