Wielka gwiazda żegna się z piłką. Gareth Bale ogłosił zakończenie kariery, poruszające słowa Walijczyka

Gareth Bale przez wiele lat zaliczany był do czołówki najlepszych piłkarzy na świecie. Na szerokie wody wypłynął w Tottenhamie, w którym odgrywał kluczową rolę. W 2013 roku na kupno Walijczyka zdecydował się Real Madryt. W ekipie Królewskich zagrał sporo wybitnych spotkań, jednak nie brakowało również momentów, gdzie kibice z Santiago Bernabeu mieli go nieco dosyć. W 2022 roku zdecydował się na odejście z Realu i zakotwiczenie w Los Angeles Galaxy.

Gareth Bale ogłosił zakończenie kariery. Poruszający wpis

Ostatnio fani mogli go oglądać podczas mistrzostw świata w Katarze, na których walczył z reprezentacją Walii. W poniedziałek okazało się, że to były ostatnie mecze Bale'a w karierze. Walijczyk ogłosił zakończenie pięknej przygody z piłką. - Po starannym i przemyślanym rozważeniu sprawy ogłaszam moje wycofanie się z klubowej i reprezentacyjnej piłki nożnej. Czuję się niesamowicie szczęśliwy, że spełniłem swoje marzenie o uprawianiu sportu, który kocham. To dało mi jedne z najlepszych chwil w moim życiu - napisał Walijczyk w komunikacie.

- Gra dla mojego kraju 111 razy i bycie kapitanem drużyny narodowej było prawdziwym spełnieniem marzeń. Okazanie wdzięczności wszystkim, którzy odegrali swoją rolę w tej podróży, wydaje się niemożliwe. Jestem wdzięczny wielu ludziom za pomoc w zmianie mojego życia i ukształtowaniu kariery w sposób, o jakim nigdy nie mogłem marzyć, kiedy zaczynałem w wieku dziewięciu lat - czytamy w oświadczeniu Bale'a.