Wielka zadyma przed Maroko - Portugalia. Są informacje o rannych, dantejskie sceny przed ćwierćfinałem mundialu

Reprezentacja Maroka od pierwszego meczu na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze zachwyca kibiców. Zespół świetnie spisuje się w obronie, dzięki czemu traci mało bramek, ale potrafi wyprowadzić zabójcze kontrataki. Przekonali się o tym m.in. Belgowie, czy Kanadyjczycy. Maroko wygrało spotkania z tymi ekipami i zremisowało z Chorwacją. Lwy Atlasu wciąż są zatem niepokonane na mundialu w Katarze.

Niepokojące sceny przed meczem Maroko - Portugalia. Są informacje o rannych

Ich kolejnym rywalem będzie Portugalia. Mistrzowie Europy z 2016 roku do 1/8 finału nie grali zachwycająco, ale zrealizowali cel i wyszli z grupy. Jednak w ostatnim starciu ze Szwajcarią pokazali ogromną moc. Helweci zostali rozgromieni 1:6 i Portugalia stała się cichym, a może nawet już i nie cichym faworytem do zdobycia mistrzostwa świata. Najpierw jednak będzie musiała wyeliminować Maroko, co nie jest łatwą sztuką. Tak ważnego pojedynku nie chciało przegapić wielu marokańskich fanów. Niestety przed rywalizacją nie zabrakło niepokojących incydentów. Jak można przeczytać w mediach społecznościowych, wielu kibiców chciało wejść na stadion bez biletów. A to doprowadziło do poważnych konsekwencji. Interweniować musiały służby porządkowe z policją na czele. Niestety poszkodowanych miało zostać już kilka osób. Pozostaje mieć nadzieje, że w trakcie i po meczu obędzie się już bez groźnych scen.

Wow, dużo złego na godzinę przed meczem. Marokańczycy ruszyli bez biletów. Organizatorzy i policja robią co mogą, ale już są ranni... pic.twitter.com/CoVBu3APRC— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) December 10, 2022

