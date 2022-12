Wojciech Szczęsny będzie walczyć z Lewandowskim i Świątek o tytuł najlepszego sportowca roku! MEMY posypały się jak z rękawa

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Podczas mistrzostw świata w Katarze, które skończyły się dla Polaków na etapie 1/8 finału, kiedy to Biało-czerwoni polegli w starciu z Francuzami, z bardzo dobrej strony pokazał się Wojciech Szczęsny, który niejednokrotnie ratował skórę Biało-czerwonym, broniąc m.in. dwa rzuty karne - w meczach z Arabią Saudyjską i Argentyną. Swoimi występami polski golkiper sprawił, że mówił o nim cały świat i tuż po zakończeniu mundialu dla Polaków, "Przegląd Sportowy", który co roku organizuje galę, podczas której wręczany jest tytuł dla najlepszego polskiego sportowca ostatnich miesięcy postanowił dodać Szczęsnego do listy nominowanych. Tyle wystarczyło, żeby memy zalały internet.

Szczęsny będzie walczyć o tytuł sportowca roku z Igą Świątek i Robertem Lewandowskim! MEMY opanowały internet

W ostatnich miesiącach w internecie nie brakowało memów po kolejnych sukcesach Roberta Lewandowskiego i Igi Świątek, w których kapitan reprezentacji Polski i najlepsza rakieta na świecie w żartobliwy sposób docinają sobie, kto jest obecnie lepszym polskich sportowcem i bardziej zasługuje na tę nagrodę. Iga Świątek miała nawet okazję powiedzieć, co sądzi o śmiesznych obrazkach ze sobą i Lewandowskim. Teraz, na ostatniej prostej do gry wchodzi również Wojciech Szczęsny i w tej sytuacji także nie mogło zabraknąć memów. Zobaczcie je sami, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!