Kibice Manchesteru wzięli sprawy w swoje ręce! Ogromne problem władz "Czerwonych Diabłów" w ważny dzień

Manchester United jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w Anglii. Jednak gen zwycięstwa z przeszłości od odejścia Sir Alexa Fergusona zanikł, a Old Trafford nie jest już tą samą twierdzą, co wcześniej. Po legendarnym szkockim trenerze, za sterami "Czerwonych Diabłów" byli już mniej lub bardziej znani trenerzy tacy jak: David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho, czy Ole Gunnar Solskjaer. Od początku sezonu 2022/2023 szkoleniowcem Manchesteru United został Erik ten Hag. Holender w debiutanckim roku zaczął wprowadzać własne wizje, dzięki którym ekipa z Old Trafford powoli zaczyna walkę o najwyższe cele w lidze angielskiej, czy w europejskich pucharach.

Już od dłuższego czasu, media mówią o sprzedaży klubu z Old Trafford, a najbliżej pozyskania Manchesteru United katarski szejk Jassim bin Hamad Al Thani. We wtorek została zaplanowana przez zarząd klubu prezentacja strojów na sezon 2023/2024, jednak została ona zakłócona przez grupę fanów "Czerwonych Diabłów", którzy użyli środków pirotechnicznych. Ponadto grupa mężczyzn zablokowała wejście do budynku, trzymając w ręku transparent z napisem "Chcemy odejścia Glazerów". Szybko na miejscu pojawiła się policja i opanowała protest.

Manchester United supporters blocked the entrance to the club's Megastore on Tuesday to protest against the Glazer family amid the ongoing ownership saga. 🏟️🔴 pic.twitter.com/HiVw9Jec73— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 27, 2023