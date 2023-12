Szokujące informacje w sprawie Łukasza Fabiańskiego! Nie mają wątpliwości, wielki transfer

Po zobaczeniu, co stało się z Waynem Rooneyem aż spadliśmy z krzesła! Jest w podobnym wieku do Lewandowskiego, a wygląda...

Łukasz Fabiański może zmienić barwy klubowe! Okazuje się, że były bramkarz reprezentacji Polski, grający obecnie w West Ham United, może być bohaterem bardzo ciekawego ruchu transferowego. Jak podają angielskie media, Polak znalazł się na celowniku wielkiego klubu, który szuka obecnie golkipera. To byłby prawdziwy hit!

Łukasz Fabiański zmieni barwy klubowe? Ma pytać o niego wielki klub

Mimo że Fabiański jest bardzo doświadczonym piłkarzem, to wzbudza zainteresowanie dużych klubów, chcących go pozyskać. Piłkarz znalazł się na celowniku Newcastle United, a więc drużyny, która szuka obecnie bramkarza po tym, jak kontuzji doznał obecny golkiper "Srok" - Nick Pope. Do transakcji mogłoby dojść już w trakcie styczniowego okienka transferowego, a tak przynajmniej twierdzą angielskie media.

- To jeden z najbardziej konsekwentnych bramkarzy ostatniej dekady w całej lidze. 38-latek wciąż jest świetnym golkiperem, a jego dyspozycja pomogła West Hamowi uniknąć spadku w ostatnich sezonach, a przede wszystkim pomogła reprezentacji Polski dotrzeć do ćwierćfinału EURO 2016 - twierdzi "The Mirror".