Anna Lewandowska w końcu się do tego przyznała. Napisała o kryzysach i zwątpieniu. Tak naprawdę wygląda jej życie

Anna Lewandowska należy do tego grona osób, które nie lubią siedzieć na miejscu. Trenerka fitness podejmuje się wielu inicjatyw. Zwłaszcza w swoim głównym obszarze działania, a więc mowa tu konkretnie o treningach, zdrowym sposobie odżywiania, czy aktywnym życiu. Nie można jednak zapominać, że Lewandowska stworzyła wiele własnych marek i jest bizneswoman w pełnym słowa tego znaczeniu.

Lewandowska napisała o kryzysach. Szczere wyznanie żony piłkarza

A to oznacza wiele obowiązków i częste przebywanie poza domem. Taki właśnie okres spotkał Lewandowską ostatnio, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. - Ten miesiąc jest dla mnie bardzo pracowity. Dużo dzieje się w moich firmach, bo na rynek wchodzą nowe produkty a na dodatek planujemy już kolejne - napisała na Instagramie żona napastnika FC Barcelona. Lewandowska nie zamierzała ukrywać, że miewa kryzysy. Ale córki dają jej ogromną energię.

- Przy tych wszystkich aktywnościach i obowiązkach te małe istotki przypominają mi, co w życiu jest najważniejsze. Połączenie wielu ról - mamy, żony, trenerki, właścicielki firm i do tego dzielenie życia pomiędzy Hiszpanią a Polską nie jest łatwe. Miewam kryzysy, chwile zwątpienia. To, że to wszystko jest możliwe to przede wszystkim zasługa ludzi, którzy mnie otaczają i pracują ze mną - czytamy we wpisie Lewandowskiej.