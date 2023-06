nie mogła się tego doczekać

Anna Lewandowska pokazała się bez stanika! Żona Roberta Lewandowskiego nie mogła się tego doczekać, tak rozpoczęła wakacje

Waldemar Kowalski 21:11

Zanim Robert Lewandowski dołączył do Barcelony latem tamtego roku, kapitan reprezentacji Polski oraz jego rodzina spędzali czas na Majorce. Miejsce to bez dwóch zdań przypadło do gustu jego żonie Annie, która regularnie chwaliła się zdjęciami z hiszpańskiej wyspy. Gdy Lewandowski zakończył sezon LaLiga, rodzina piłkarza mogła wrócić na Majorkę, co Anna Lewandowska skomentowała serią zdjęć, wracając do ubiegłorocznych wspomnień. Na jednym z nich odpoczywa ona w basenie, pływając na pontonie bez górnej części stroju kąpielowego.