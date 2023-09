Anna Lewandowska zadziwiła fanów. Wsiadła do samolotu i zaczęła czytać książkę o samej sobie, ma konkretny powód

co na to trener?

Anna Lewandowska postanowiła poinformować swoich fanów o tym, co zrobiła w trakcie ostatniej podróży zagranicznej podróży. Trenerka i żona najlepszego polskiego piłkarza - Roberta Lewandowskiego - udała się do Włoch i w trakcie lotu towarzyszem jej podróży była wyjątkowo ciekawa lektura, a mianowicie - biografia o jej samej. Okazuje się, że gwiazda miała specjalny powód do wyboru właśnie takiej książki. O wszystkim powiedziała.

Anna Lewandowska czyta książkę o samej sobie. O wszystkim powiedziała

Trenerka ostatnimi czasy była bohaterką biografii Moniki Sobień-Górskiej pod nazwą "Imperium Lewandowskiej". Trenerka na lekturę zdecydowała się dopiero teraz i przyznała, że nie przyszło jej to najłatwiej. Powodem dla którego sięgnęła po książkę była chęć oddania szacunku wszystkim osobom, które wypowiedziały się na jej temat.

- Zaczynam. To chyba największe wyzwanie... przeczytać książkę na swój temat... Robię to z szacunku do osób, które wypowiedziały się na mój temat. Nieważne czy pozytywnie, czy też nie, bo każdy ma prawo do swojej opinii, dopóki nie jest hejtem. No i jestem ciekawa, czy wszystkie historie na mój temat są prawdziwe...dam znać - napisała Lewandowska na Instagramie.

Autor: instagram.com/annalewandowska