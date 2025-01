i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Puchar Króla

Barbastro – FC Barcelona: Wojciech Szczęsny zadebiutuje w „Dumie Katalonii”? Są najnowsze informacje

Czy nadszedł dzień debiutu Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona? Coraz więcej znaków na to wskazuje! Polski bramkarz od kilku miesięcy ogląda poczynania kolegów z „Dumy Katalonii” na ławce rezerwowych. Według najnowszych informacji, Hansi Flick ma postawić na Szczęsnego podczas meczu Pucharu Króla z Barbastro. Hiszpańskie media są, co do tego zgodne!