Barcelona - Tottenham TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać Puchar Gampera Na jakim programie Barcelona - Tottenham STREAM ONLINE LIVE 8.08.2023

Mecz FC Barcelona - Tottenham o Puchar Gampera już dzisiaj. Robert Lewandowski i jego koledzy z Barcy zagrają ostatni mecz przed startem hiszpańskiej LaLiga. Za piłkarzami Barcelony udane tournee w USA, gdzie ograli Arsenal Londyn (5:3), Real Madryt (3:0) i AC Milan (1:0). Sprawdź, gdzie oglądać mecz Barcelona - Tottenham o Puchar Gampera.

Zaledwie kilka dni przed startem ligi hiszpańskiej FC Barcelona przystąpi do próby generalnej. W meczu o Puchar Gampera rywalem zespołu Roberta Lewandowskiego będzie angielski Tottenham (dziś godz. 20). Wciąż nie wiadomo, czy z Harrym Kane’m w składzie. Choć kibice przyzwyczaili się, że Barcelona swoje mecze rozgrywa na stadionie Camp Nou, to od tego sezonu się to zmienia. Legendarny stadion jest przebudowywany więc „Blaugrana” i w Pucharze Gampera, i jeszcze długo będzie grać na Stadionie Olimpijskim. W składzie Barcelony zobaczymy Roberta Lewandowskiego, ale nie wiadomo, czy naprzeciw niego stanie gwiazda „Kogutów” Harry Kane. Angielski gwiazdor jest ponoć blisko transferu do Bayernu. Barcelona też nie próżnuje na rynku transferowym i – według hiszpańskich mediów – niebawem może potwierdzić sensacyjny transfer Neymara.

Po powrocie Barcelony z amerykańskiego tournee Robert Lewandowski ostał kilka dni wolnego, więc wyskoczył na Majorkę. I widać, że bardzo stęsknił się za żoną. "Lewy" w swojej posiadłości na hiszpańskiej wyspie wypoczywał z córkami oraz oczywiście z ukochaną Anną, od której wprost nie mógł się oderwać. Po gorących amorach gwiazdor chłodził się w basenie w towarzystwie 6-letniej Klary i 3-letniej Laury. Wieczorem, gdy zrobiło się chłodniej, przyszedł czas na spacer. Wypoczynek w rodzinnym gronie z pewnością przyda się Lewandowskiemu, bo nowy sezon LaLiga zbliża się wielkimi krokami. Już 13 sierpnia w 1. kolejce broniąca tytułu Barcelona zagra na wyjeździe z Getafe. Wcześniej bo już dzisiaj Barca powalczy w tradycyjnym przedsezonowym meczu o Puchar Gampera.

Mecz FC Barcelona - Tottenham o Puchar Gampera zostanie rozegrany we wtorek 8 sierpnia 2023 r. Początek meczu Barcelona - Tottenham o godzinie 20. Żadna polska telewizja nie planuje transmisji z meczu Barcelona - Tottenham. Jeżeli któraś nabędzie prawa telewizyjne, poinformujemy tutaj, gdzie oglądać mecz Barcelona - Tottenham. Transmisja online na legalnych portalach bukmacherskich po rejestracji i zalogowaniu.

Visiting our new home 🏟️ pic.twitter.com/LOFkl05yOR— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2023