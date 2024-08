Ewa Pajor i Robert Lewandowski wpadli na siebie na parkingu. Wtedy napastnik przyznał się, jak się czuje. Szczera reakcja

W ramach przygotowań do nowego sezonu drużyna kobiet Barcelony rozgrywa mecze towarzyskie, w których Pajor już bardzo mocno się wyróżnia. Strzeliła gola zarówno w meczu z TSG 1899 Hoffenheim (piłkarki Barcelony wygrały aż 5:1), jak i w spotkaniu przeciwko AC Milan (zwycięstwo Włoszkami 2:0). Druga z tych konfrontacji odbyła się w ramach Pucharu Gampera, gdzie Pajor otworzyła wynik i została uznana za najlepszą zawodniczkę spotkania.

Dzień po tym spotkaniu, przed meczem męskiej ekipy z Barcelony z Athletikiem, udzieliła wywiadu stacji Eleven Sports. W nim zdradziła, że miała okazję porozmawiać z Robertem Lewandowskim, który w spektakularny sposób rozpoczął nowy sezon w barwach Blaugrany (dwa mecze i trzy gole w LaLiga). - Była taka fajna sytuacja, bo dzień po jego urodzinach (obchodził je 21 sierpnia - przyp. red.) spotkaliśmy się na parkingu. Widać, że Robert jest w dobrej dyspozycji fizycznej, ale też mentalnej. Jest cały czas uśmiechnięty. Mówił, że bardzo mu się tu podoba - zdradziła.

Polka porównała również VfL Wolfsburg do Barcelony. Zespół Wilków reprezentowała przez poprzednie dziewięć lat.

- Jeżeli porównujemy kluby, nie mówiąc o tym, czy kobiecy, czy męski, to FC Barcelona to jeden z największych klubów na świecie. Jestem tu prawie miesiąc, czuję to oczywiście. Grałam w Wolfsburgu i dalej jest to wielki klub kobiecy, ale teraz Barcelona zdobyła trzy razy Ligę Mistrzyń i wszyscy mówią, że to teraz jest najlepszy klub na całym świecie, jeśli chodzi o kobiety - powiedziała Pajor.

- Porównując miasta, to jest to ogromna przepaść. Lubię spokój, więc mieszkam w Barcelonie w bardzo cichej okolicy. Ale oczywiście, jeśli jest czas wolny, to będę chciała zwiedzić miasto, bo jest to piękne miasto z dużymi możliwościami i będę chciała je zobaczyć - dodała napastniczka reprezentacji Polski.

Przed piłkarkami Barcy kolejne dwa sparingi: w środę (28.08) z Bay FC i z Dallas Trinity (31.08). 8 września zawodniczki FCB rozpoczął sezon ligowy meczem z Deportivo.

TIK TOK: Michał Probierz o trendzie hejtu na Roberta Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.