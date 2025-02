Flick posadzi Lewandowskiego na ławce przed hitem z Atletico? Niepokojące doniesienia z Hiszpanii

Lewandowski zbyt zmęczony przed ważnym meczem? Flick może nie mieć wyjścia

FC Barcelona po nieco słabszych okresie zdaje się wracać na właściwe tory. Zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego wrócił na pozycję lidera w LaLidze, awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów i wciąż jest w grze o Puchar Króla. To właśnie w tych ostatnich rozgrywkach Barcelona rozegra swoje kolejne spotkanie, a jej rywalem będzie nie byle kto, bo Atletico Madryt. Z pewnością „Duma Katalonii” nie wspomina najlepiej ostatniego starcia z tą drużyną, ponieważ w niezwykłych okolicznościach przegrali oni z Atletico w lidze i stracili bardzo cenne punkty. Zanim przyszedł czas na rewanż w starciu ligowym, podopieczni Hansiego Flicka mogą odegrać się na „Los Colchoneros” w Pucharze Króla. Wiele jednak wskazuje na to, że będą chcieli dokonać tego bez Roberta Lewandowskiego na murawie.

Zdaniem hiszpańskiego dziennika „AS”, Robert Lewandowski może odpoczywać w meczu z Atletico Madryt. Powodem tego miałoby być przeciążenie Polaka, który rozegrał pełne 90 minut z Las Palmas i już w tym meczu nie wyglądał na szczególnie „świeżego”. Z jednej strony można dziwić się, że Polak nie był oszczędzany na mecz z Atletico, z drugiej – przeciwko Las Palmas boisko szybciej opuścili Raphinha i Yamal, a ligowe punkty mogą być do tego ważniejsze dla niemieckiego szkoleniowca. Miejsce Roberta Lewandowskiego miałby zająć Ferran Torres, który we wspomnianym już meczu z Las Palmas wszedł z ławki i zdobył bramkę. Do tego bardzo dobrze radzi on sobie w Pucharze Króla – przeciwko Realowi Betis strzelił bramkę wchodząc z ławki, a przeciwko Valencii zagrał cały mecz i skompletował hat-tricka.

