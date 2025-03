Barcelona w meczu 26. kolejki primera division ograła 4:0 ekipę Realu Sociedad San Sebastian. Tylko przez kwadrans goście dotrzymywali kroku Katalończykom, trafiając nawet do siatki Wojciecha Szczęsnego. Asystent podniósł jednak chorągiewkę, a VAR słuszność jego sygnalizacji potwierdził.

W 17. minucie z boiska wyleciał obrońca Realu, Aritz Elustondo, i Blaugranie zrobiło się „z górki”. Wielki udział w akcji skutkującej czerwoną kartką miał Robert Lewandowski – to on posłał kapitalne podanie do Daniego Olmo, zakończone faulem taktycznych defensora baskijskiej drużyny.

„Dzięki dobrej grze tyłem do bramki wykonał mistrzowskie podanie do Olmo, co zmusiło Elustondo do interwencji skutkującej wyrzuceniem z boiska” – zauważa kataloński „Sport” i wystawia Polakowi notę „8”. „Pokazał przebłyski geniuszu i nie zmarnował sytuacji na gola, zmieniając lot piłki przy strzale Araujo z dystansu” – dodają żurnaliści.

„Choć nie grał genialnego meczu, brał udział w dwóch kluczowych akcjach” – podkreśla z kolei „Mundo Deportivo”, znów używając formy słowa „genialny”. Przywołuje oczywiście owo podanie do Olmo, a także udział naszego napastnika przy golu numer trzy dla Barcelony. „To po jego strzale głową Remiro odbił piłkę tak, że Araujo mógł ją skierować do siatki” – zaznacza dziennik.

No i wreszcie „Marca”. „W pierwszej połowie nie był zbyt groźny” – oceniają jej komentatorzy, choć oczywiście też podkreślają wartość zagrania Polaka z 17. minuty. „Po przerwie był groźniejszy i miał więcej okazji. No i poprawił swoje osiągnięcia w walce o Trofeo Pichichi” – przypominają, wystawiając mu „siódemkę”.

🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀 𝐆𝐎𝐋𝐀! ⚽️🔥Kolejna bramka reprezentanta Polski w tym sezonie! 💪 Łącznie 3⃣4⃣⚽️ we wszystkich rozgrywkach! 💥 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/wCOYgFSwZY— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 2, 2025

