Lionel Messi zagra z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym? Wielki powrót na horyzoncie? Szokujące doniesienia

Robert Lewandowski bez wątpienia jest jednym z liderów Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski w każdym sezonie wielokrotnie wpisuje się na listę strzelców i często ratuje "Blaugranę" przed stratą punktów. 36-latek w aktualnym sezonie w lidze hiszpańskiej jest liderem klasyfikacji strzelców, a drugi za nim Kylian Mbappe traci do Polaka trzy trafienia.

Oprócz Lewandowskiego do Barcelony dołączył kolejny z Polaków - Wojciech Szczęsny. Władze "Dumy Katalonii" błyskawicznie zareagowały na kontuzję Marca Andre ter Stegena i ściągnęły do swoich szeregów doświadczonego 34-latka. "Szczena" długo czekał na swój debiut, ponieważ miało to miejsce dopiero wraz z początkiem 2025 roku. Od tamtej pory wyrobił swoją pozycję do tego stopnia, że stał się podstawowym wyborem Hansiego Flicka.

JAN TOMASZEWSKI O LEWANDOWSKIM. CO Z PRZYSZŁOŚCIĄ GWIAZDY BARCELONY? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Lionel Messi dołączy do Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego?! Szokujące doniesienia

Alex Candala z "DIRECTV" przekazał szokujące informacje w sprawie Lionela Messiego. Legendarny Argentyńczyk ma ważny kontrakt w Inter Miami do końca 2025 roku. Wiele głosów mówi o tym, że po wypełnieniu kontraktu może on wrócić do Europy, co więcej mowa konkretnie o Barcelonie.

Zdaniem Candala, kluczowym aspektem w sprawie powrotu Messiego ma być jego współpraca z Hansim Flickiem. Jeśli doszłoby do sensacyjnego powrotu to oprócz ataku Lewandowski - Messi jest szansa na grę także Szczęsnego z Argentyńczykiem, ponieważ wiele się mówi o przedłużeniu kontraktu Polaka z "Dumą Katalonii".