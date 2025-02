Hiszpańskie media brutalnie podsumowały Roberta Lewandowskiego! Te słowa mogą się odbić szerokim echem

Co za występ!

Kibice Barcelony stworzyli piosenkę o Wojciechu Szczęsnym. Nawiązali do jego popularnego nałogu! Co wymyślili fani?

W czwartkowy wieczór Barcelona kolejny raz pokazała się ze znakomitej strony w Pucharze Króla. Podopieczni Hansiego Flicka z ogromną łatwością awansowali do półfinału tych rozgrywek pokonując Valencię aż 5:0. Na murawie pojawił się tylko jeden z Polaków - Wojciech Szczęsny, który w ostatnim czasie zyskał w oczach niemieckiego szkoleniowca i jest jego pierwszym wyborem w każdym spotkaniu.

Lewandowski cały mecz spędził na ławce rezerwowych, a w jego miejsce "wskoczył" Ferran Torres, który spisał się fenomenalnie w tym spotkaniu. Co więcej Hiszpan popisał się hat-trickiem w 30 minut! Nie są to dobre wieści dla kapitana reprezentacji Polski, co mocno zaznaczyły hiszpańskie media.

Brutalne słowa hiszpańskich mediów w kierunku Roberta Lewandowskiego. Mocny przekaz

W dzienniku "Mundo Deportivo" powstał artykuł na temat występu Torresa, a także Lewandowskiego, który nie wszedł nawet na chwilę na boisko. - Gdy Ferran zastępuje Lewandowskiego, to nikt za Polakiem nie tęskni. Bogowie futbolu, zawsze tak kapryśni chcieli, by bohaterem wieczoru był były piłkarz Valencii. Jeszcze przed przerwą zdobył hat-tricka przeciwko drużynie swojego życia. Minionej nocy, z piorunującą łatwością Ferran za każdym razem wygrywał z nieskoordynowanymi obrońcami Valencii, gdy dostawał piłki za plecy. Mecz był dla drużyny Flicka czystą żeglugą, a w pierwszej połowie był wręcz futbol totalny - można przeczytać.